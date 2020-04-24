Підвищену зарплату отримають всі без винятку медики, які працювали з COVID-19 – МОЗ

Усі медики та лікарні, які лікували пацієнтів з COVID-19, але не були в списку медзакладів, які мають займатися цим першочергово, також мають бути профінансовані.

Про це заявив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 24 квітня.

"Ми кажемо про ті лікарні, які не буди визначені в переліку лікарень першої хвилі, але все-таки лікували хворих на коронавірусну хворобу.

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Тому, щоб була справедливість, якщо надавалася відповідна допомога, то держава повинна оплатити цей процес лікування та медики повинні отримати ту підвищену заробітну плату, про яку ми говорили", – розповів Степанов.

Тобто медики мають отримати зарплату у розмірі 300%, а лікарні мають отримати відповідне фінансування.

Проте раніше Степанов заявив, що доплати лікарям, які працюють з COVID-19 – відповідальність місцевої влади.

"В органах місцевого самоврядування, як місті Києві, так і в інших містах України, є така можливість, згідно з законодавством – встановлювати відповідні доплати медикам, які працюють в лікарнях, які ж комунальною власністю тої чи іншої громади.

Ми, як міністерство, дуже підтримаємо такі рішення. Ми дуже вдячні місцевому самоврядуванню, що вони в такий спосіб піклуються про наших лікарів" – сказав він.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко вирішив надати медикам, які працюють з коронавірусною інфекцію таку доплату за березень:

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лікарям – 17 тисяч гривень,

медсестрам – 13 тисяч гривень,

молодшому медперсоналу – 11 тисяч гривень.

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