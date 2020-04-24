То шви чи тканина: в ОП і МОЗ різні версії, чому лікарям закупили дорожчі костюми

В Офісі президента заявили, що одноразові костюми захисту для лікарів Міністерство охорони здоров'я на 40% дорожче закупило у Китаї, бо у вітчизняних виробників немає необхідної тканини.

Про це в ефірі hromadske заявив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, який також є секретарем координаційної ради з протидії поширення коронавірусу.

В ОП кажуть, що у вітчизняних виробників немає необхідної тканини. У МОЗ, що проблема зі швами

"Те, що я знаю — в Україні ще жодне підприємство не може виробляти одноразові костюми захисту класу EN 14126.

Коли в Україні з’являться такі тканини, з яких можна виробляти костюми, то із задоволенням і МОЗ, і інші органи будуть закупляти.

Поки що наші українські костюми це не зовсім сертифікована продукція", — сказав він.

Проте раніше заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова заявила, що у костюмах вітчизняних виробників, які першочергово планувало закупити держпідприємство "Медичні закупівлі", проблема зі швами.

"За висновками Держспоживслужби, цей одяг робочий, він не має повної ізоляції.

Там шви прошиті голкою. А вони мають бути проклеєні, щоб забезпечити повну ізоляцію", – зазначила Шаталова.

Йдеться про одноразові костюми, які придбали за ціною 488 грн за один.

При тому, що українські виробники поставлять костюми по 245 грн за штуку, а міжнародні організації закуповують за $12 (близько 300 грн) за штуку.

Народна депутатка Олександра Устінова у своїй колонці для "Української правди. Життя" раніше пояснювала, що скасувавши "дешевший" тендер, МОЗ дописав ще одну вимогу до сертифікації: костюми тепер мають відповідати стандартам EN 14126:2003, IDТ та ДСТУ EN 14126:2008.

"Відповідно до (цих стантартів) майже все, що купувалося до того в Україні – не підходить", – уточнює народна депутатка.

В ОП не змогли прокоментувати, чому МОЗ поставило умови про таку якість костюмів вже після тендеру держпідприємства "Медичні закупівлі", а до цього умови були іншими.

Раніше очільник МОЗ назвав маніпуляцією звинувачення у закупівлі костюмів лікарям за завищеними цінами.

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