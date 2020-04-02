МОЗ затвердив єдиний державний протокол лікування для хворих на COVID-19

Затверджено єдиний державний протокол лікування для хворих на COVID-19.

Про це у відеозвернені повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Зараз усі медики країни отримують чіткий алгоритм лікування хворих. На жаль, від цього вірусу немає щеплення чи ліків.

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Щобільше, не застрахований ніхто, і захворіти може кожен.

Але багато країн, які зіткнулися з цим невидимим ворогом раніше за Україну, вже мають ефективні напрацювання у боротьбі з хворобою, спричиненою новим коронавірусом.

І ми встановили стандарт лікування, який базується на досвіді цих країн", – сказав він.



Нагадаємо, що згідно з новим законом, який Верховна Рада підтримала 30 березня, лікарі можуть призначати препарати з недоказової ефективністю за умовою отримання інформованої згоди пацієнта.

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30 березня FDA видало постанову, в якій дозволяє використання гідроксихлорохіну та хлорохін фосфату для деяких груп пацієнтів в лікарнях.

Але важливо розуміти, що цей дозвіл базується не на клінічних дослідженнях, і наскільки таке лікування безпечне та ефективне нам лише доведеться дізнатись.

31 березня вінницькі медики також заявили, що розробили власний протокол лікування коронавірусної інфекції.

За даними департаменту охорони здоров'я Вінниці, для лікування використовують групу протималярійних препаратів, а також препарати, які застосовують при лікуванні СНІДу, оскільки в склад геному вірусу Covid-19 входить частина геному вірусу імунодефіциту людини.

За словами лікарки-інфекціоністки Лариси Мороз, цей протокол затвердив МОЗ.

Проте оскільки МОЗ не затверджує локальні протоколи, ми надіслали відповідний запит, щоб уточнити інформацію.

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