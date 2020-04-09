Дві приватні лабораторії проводять тестування на COVID-19 і звітують перед МОЗ

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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9 квітня 2020

До 37 державних лабораторій, які проводять тестування на COVID-19, додалися ще 2 приватні.

Про це на прес-брифінгу розповів в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін. 

 Ігор Кузін

"Приватні лабораторії також забезпечують щоденне тестування як по підтверджених випадках, так і за результатами, які вони отримують впродовж своєї роботи.

Інформація від приватних лабораторій направляється до обласних лабораторних центрів МОЗ, щоб забезпечити повноцінне епідеміологічне розслідування", – сказав Кузін.

Назви лабораторій Кузін не уточнив. 

Загалом протягом доби було досліджено 2396 зразків і 20608 досліджень було проведено з початку тестування. 

Нагадаємо, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко раніше дав доручення створити мобільні бригади по країні, які будуть приїздити до хворих з підозрою на коронавірус, щоб робити забір матеріалів для проведення аналізів у вірусологічних лабораторіях методом ПЛР (полімеразно ланцюгової реакції).

За його словами, таких бригад функціонує вже 567. 

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