Тести на COVID-19 перед плановими операціями мають робити безкоштовно – Степанов

ПЛР-тестування на коронавірус, яке мають обов’язково проводити пацієнтам перед плановими операціями, має бути безкоштовним.
Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 6 травня.
"Всі виключення пацієнти, які будуть проходити госпіталізацію у зв’язку з плановою операцією, спочатку будуть тестуватися ПЛР-тестами, будуть дотримуватися самоізоляції протягом 2-3 днів після тестування, і вже потім будуть госпітазовані в лікарню для проведення планових операцій.
Все це буде проводитися безкоштовно, в держави існує така можливість", – сказав Степанов.
Це стосується також онкохворих дітей, яких відправляли здавати тести на виявлення COVID-19 за власний рахунок.
Вас також може зацікавити:
Коронавірус: хворі на рак та онкоодужуючі в зоні ризику, як вберегтися
Діти та COVID-19: як малюки переносять коронавірус, "червоні прапорці" для батьків та що робити породіллям
Тести на коронавірус: як їх роблять, за яких умов і чи можна зробити самостійно
Чи потрібно платити за тест на коронавірус. Розповів очільник МОЗ
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.