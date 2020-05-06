Тести на COVID-19 перед плановими операціями мають робити безкоштовно – Степанов

ПЛР-тестування на коронавірус, яке мають обов’язково проводити пацієнтам перед плановими операціями, має бути безкоштовним.

Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 6 травня.

"Всі виключення пацієнти, які будуть проходити госпіталізацію у зв’язку з плановою операцією, спочатку будуть тестуватися ПЛР-тестами, будуть дотримуватися самоізоляції протягом 2-3 днів після тестування, і вже потім будуть госпітазовані в лікарню для проведення планових операцій.

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Все це буде проводитися безкоштовно, в держави існує така можливість", – сказав Степанов.

Це стосується також онкохворих дітей, яких відправляли здавати тести на виявлення COVID-19 за власний рахунок.

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