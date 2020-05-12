У МОЗ назвали перелік тих, кого безкоштовно тестуватимуть на COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, кого безкоштовно тестуватимуть на коронавірус тестами полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Перелік озвучив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 12 травня.
|Міністр охорони здоров'я Максим Степанов
За словами міністра, обов'язковому безкоштовному тестуванню підлягають:
- люди, у яких є симптоми коронавірусної хвороби;
- особи, які контактували з хворим;
- всі медичні працівники, що працюють з хворими на COVID-19 (тестуються раз на 5 днів);
- працівники нацполіції та національної гвардії, які мають великий ризик щодо зараження;
- хворі на пневмонію, незалежно від перебігу хвороби та симптоматики;
При цьому Максим Степанов зазначив, що ПЛР-тестування, проведене за особистим бажанням без зазначених рекомендацій, не є безкоштовним .
"Якщо у людини немає симптомів коронавірусу, крім того вона не є контактною особою з хворим, а проведення тесту є виключно бажанням, то в нас це не передбачено алгоритмом щодо безкоштовного тестування", – пояснив глава міністерства.
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