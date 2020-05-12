У МОЗ назвали перелік тих, кого безкоштовно тестуватимуть на COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, кого безкоштовно тестуватимуть на коронавірус тестами полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Перелік озвучив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 12 травня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов



За словами міністра, обов'язковому безкоштовному тестуванню підлягають:

люди, у яких є симптоми коронавірусної хвороби;

особи, які контактували з хворим;

всі медичні працівники, що працюють з хворими на COVID-19 ( тестуються раз на 5 днів );

COVID-19 ( ); працівники нацполіції та національної гвардії, які мають великий ризик щодо зараження;

хворі на пневмонію, незалежно від перебігу хвороби та симптоматики;

При цьому Максим Степанов зазначив, що ПЛР-тестування, проведене за особистим бажанням без зазначених рекомендацій, не є безкоштовним .

"Якщо у людини немає симптомів коронавірусу, крім того вона не є контактною особою з хворим, а проведення тесту є виключно бажанням, то в нас це не передбачено алгоритмом щодо безкоштовного тестування", – пояснив глава міністерства.

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