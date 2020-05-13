Степанов спробував пояснити, чому українці "менше" хворіють коронавірусом на свята

На свята люди менше звертаються до лікарів.
Так на пресбрифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов відповів на питання, чи є зниження кількості випадків на COVID-19 два дні поспіль ознакою покращення епідемічної ситуації, чи це результат свят.
Але також зауважив, що на це можуть впливати дві складові.
|Нагадаємо, що раніше Степанов казав, що пацієнти можуть чекати на тестування 3-4 дні.
"З одного боку, люди дійсно менше звертаються на свята до лікаря, хоча закликаю не зволікати з цим.
З іншого – збільшуючи кількість тестувань, ми не переходили планку понад 600 хворих на добу.
Це при тому, що ми збільшили кількість тестування до майже 8000 в день.
Ми знаходимось в такому коридорі від 400 до 600 хворих на добу вже понад три тижні.
Отож карантинні заходи, які впровадили в державі – діють", – сказав він.
Також Степанов додав, що в Україні хороша статистика щодо хворих на пневмонію.
"Ми тестуємо всіх хворих на пневмонію, незалежно від симптоматики. І якщо раніше ми тестували близько 800-900 людей з пневмонією на добу.
То сьогодні ця кількість не перевищує 250-300 людей на добу.
Тобто ми бачимо зниження захворювань на пневмонію", – зауважив Степанов.
Нагадаємо, що раніше Степанов казав, що пацієнти можуть чекати на тестування 3-4 дні.
Виходячи з цього, на статистику вихідних днів впливає потужність лабораторій, а не те, чи звернулись люди до лікаря.
Адже, якщо пацієнт звернувся до лікаря 9 травня, то результати в найкращому випадку будуть 12-13.
І це вже не буде статистикою "вихідного дня".
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