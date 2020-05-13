Степанов спробував пояснити, чому українці "менше" хворіють коронавірусом на свята

На свята люди менше звертаються до лікарів.

Так на пресбрифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов відповів на питання, чи є зниження кількості випадків на COVID-19 два дні поспіль ознакою покращення епідемічної ситуації, чи це результат свят.

Але також зауважив, що на це можуть впливати дві складові.

Нагадаємо, що раніше Степанов казав, що пацієнти можуть чекати на тестування 3-4 дні.

"З одного боку, люди дійсно менше звертаються на свята до лікаря, хоча закликаю не зволікати з цим.

З іншого – збільшуючи кількість тестувань, ми не переходили планку понад 600 хворих на добу.

Це при тому, що ми збільшили кількість тестування до майже 8000 в день.

Ми знаходимось в такому коридорі від 400 до 600 хворих на добу вже понад три тижні.

Отож карантинні заходи, які впровадили в державі – діють", – сказав він.

Також Степанов додав, що в Україні хороша статистика щодо хворих на пневмонію.

"Ми тестуємо всіх хворих на пневмонію, незалежно від симптоматики. І якщо раніше ми тестували близько 800-900 людей з пневмонією на добу.

То сьогодні ця кількість не перевищує 250-300 людей на добу.

Тобто ми бачимо зниження захворювань на пневмонію", – зауважив Степанов.

Нагадаємо, що раніше Степанов казав, що пацієнти можуть чекати на тестування 3-4 дні.

Виходячи з цього, на статистику вихідних днів впливає потужність лабораторій, а не те, чи звернулись люди до лікаря.

Адже, якщо пацієнт звернувся до лікаря 9 травня, то результати в найкращому випадку будуть 12-13.

І це вже не буде статистикою "вихідного дня".

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб житт





