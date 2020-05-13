Степанов спробував пояснити, чому українці "менше" хворіють коронавірусом на свята

На свята люди менше звертаються до лікарів.

Так на пресбрифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов відповів на питання, чи є зниження кількості випадків на COVID-19 два дні поспіль ознакою покращення епідемічної ситуації, чи це результат свят.

Але також зауважив, що на це можуть впливати дві складові.

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Нагадаємо, що раніше Степанов казав, що пацієнти можуть чекати на тестування 3-4 дні.

"З одного боку, люди дійсно менше звертаються на свята до лікаря, хоча закликаю не зволікати з цим.

З іншого – збільшуючи кількість тестувань, ми не переходили планку понад 600 хворих на добу.

Це при тому, що ми збільшили кількість тестування до майже 8000 в день.

Ми знаходимось в такому коридорі від 400 до 600 хворих на добу вже понад три тижні.

Отож карантинні заходи, які впровадили в державі – діють", – сказав він.

Також Степанов додав, що в Україні хороша статистика щодо хворих на пневмонію.

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"Ми тестуємо всіх хворих на пневмонію, незалежно від симптоматики. І якщо раніше ми тестували близько 800-900 людей з пневмонією на добу.

То сьогодні ця кількість не перевищує 250-300 людей на добу.

Тобто ми бачимо зниження захворювань на пневмонію", – зауважив Степанов.

Нагадаємо, що раніше Степанов казав, що пацієнти можуть чекати на тестування 3-4 дні.

Виходячи з цього, на статистику вихідних днів впливає потужність лабораторій, а не те, чи звернулись люди до лікаря.

Адже, якщо пацієнт звернувся до лікаря 9 травня, то результати в найкращому випадку будуть 12-13.

І це вже не буде статистикою "вихідного дня".

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