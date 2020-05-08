Консультація не коштує 49 гривень: в МОЗ пояснили, що не так з тарифами НСЗУ для лікарень на 2020 рік

Тарифи на другому етапі реформи встановлювали не виходячи з реальної потреби закладів охорони здоров'я.
Про це на пресбрифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.
|Світлана Шаталова
"Швидше за все тарифи встановлювали, виходячи не з реальної потреби медицини, а з доведеної суми коштів.
Я не знаю, хто може повірити в те, що амбулаторна діагностика на вторинному й третинної рівні – це спеціалізована та високоспеціалізована допомога, за одну послугу коштує 49 гривень.
Це питання діагностики, туди входить електрокардіограма, рентген, УЗД тощо. Невже хтось може сказати, що ця вартість складає 49 грн", – каже вона.
Також вона додала, що інші пакети, наприклад, хірургічні та терапевтичні, робились узагальнено.
"Там є одна цифра, одна вартість, яка є ідентичної й для простих операцій, наприклад, апендектомії, так і для складніших втручань", – каже Шаталова.
Вона стверджує, що важливо розробити такі тарифи, які б включали конкурентну та ринкову зарплату лікарів, а також забезпечували обладнання та витратні матеріали й додає, що наразі МОЗ опрацьовує механізми справедливого фінансування галузі у 2021 році.
Нагадаємо, що основна мета реформи – це зробити так, щоб "гроші ходили за пацієнтом".
І саме цей принцип визначає успішність лікарні.
Більше пацієнтів – більше грошей, в тому числі на обладнання та витратні матеріали.
Також нагадаємо, що власником закладу охорони здоров'я є місцева влада, яка також повинна фінансувати та забезпечувати лікарню.
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