Консультація не коштує 49 гривень: в МОЗ пояснили, що не так з тарифами НСЗУ для лікарень на 2020 рік

Тарифи на другому етапі реформи встановлювали не виходячи з реальної потреби закладів охорони здоров'я.

Про це на пресбрифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

Світлана Шаталова

"Швидше за все тарифи встановлювали, виходячи не з реальної потреби медицини, а з доведеної суми коштів.

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Я не знаю, хто може повірити в те, що амбулаторна діагностика на вторинному й третинної рівні – це спеціалізована та високоспеціалізована допомога, за одну послугу коштує 49 гривень.

Це питання діагностики, туди входить електрокардіограма, рентген, УЗД тощо. Невже хтось може сказати, що ця вартість складає 49 грн", – каже вона.

Також вона додала, що інші пакети, наприклад, хірургічні та терапевтичні, робились узагальнено.

"Там є одна цифра, одна вартість, яка є ідентичної й для простих операцій, наприклад, апендектомії, так і для складніших втручань", – каже Шаталова.

Вона стверджує, що важливо розробити такі тарифи, які б включали конкурентну та ринкову зарплату лікарів, а також забезпечували обладнання та витратні матеріали й додає, що наразі МОЗ опрацьовує механізми справедливого фінансування галузі у 2021 році.

Нагадаємо, що основна мета реформи – це зробити так, щоб "гроші ходили за пацієнтом".

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І саме цей принцип визначає успішність лікарні.

Більше пацієнтів – більше грошей, в тому числі на обладнання та витратні матеріали.

Також нагадаємо, що власником закладу охорони здоров'я є місцева влада, яка також повинна фінансувати та забезпечувати лікарню.

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