Консультація не коштує 49 гривень: в МОЗ пояснили, що не так з тарифами НСЗУ для лікарень на 2020 рік

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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8 травня 2020

Тарифи на другому етапі реформи встановлювали не виходячи з реальної потреби закладів охорони здоров'я.

Про це на пресбрифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

 Світлана Шаталова

"Швидше за все тарифи встановлювали, виходячи не з реальної потреби медицини, а з доведеної суми коштів. 

Я не знаю, хто може повірити в те, що амбулаторна діагностика на вторинному й третинної рівні це спеціалізована та високоспеціалізована допомога, за одну послугу коштує 49 гривень.

Це питання діагностики, туди входить електрокардіограма, рентген, УЗД тощо. Невже хтось може сказати, що ця вартість складає 49 грн", каже вона. 

Також вона додала, що інші пакети, наприклад, хірургічні та терапевтичні, робились узагальнено.

"Там є одна цифра, одна вартість, яка є ідентичної й для простих операцій, наприклад, апендектомії, так і для складніших втручань", каже Шаталова. 

Вона стверджує, що важливо  розробити такі тарифи, які б включали конкурентну та ринкову зарплату лікарів, а також забезпечували обладнання та витратні матеріали й додає, що наразі МОЗ опрацьовує механізми справедливого фінансування галузі у 2021 році.

Нагадаємо, що основна мета реформи  це зробити так, щоб "гроші ходили за пацієнтом".

І саме цей принцип визначає успішність лікарні.

Більше  пацієнтів  більше грошей, в тому числі на обладнання та витратні матеріали. 

Також нагадаємо, що власником закладу охорони здоров'я є місцева влада, яка також повинна фінансувати та забезпечувати лікарню. 

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