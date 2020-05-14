У МОЗ пояснили, від чого залежить своєчасність видачі зарплат за квітень лікарям "екстренки"

Екстрені медичні допомоги підписали договір з Національною службою здоров'я України, тому за новою формою виплат зможуть отримати кошти за квітень.

Про це на брифінгу 14 травня розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Очільник МОЗ Максим Степанов

"Щодо заробітної плати за квітень, вона нараховується за рахунок укладених договорів між медичними закладами, які борються з COVID-19, та НСЗУ.

Сьогодні укладені договори з усіма екстреними медичними допомогами і уже почався перерахунок коштів.

Сподіваюся, що до кінця цього тижня більша кількість медичних працівників почне отримувати цю плату", – розповів очільник міністерства.

Міністр наголосив, що виплати медичним працівникам залежать від швидкості укладання контрактів з НСЗУ.

"Вимагаю він НСЗУ, як виконавчого органу центральної влади, яка в повному обсязі забезпечена всім необхідним для укладання договорів, пришвидшити цей процес", – додав Максим Степанов.

Крім того, у МОЗ розповіли, що наразі перевіряють інформацію щодо виплат заробітної плати медичним працівникам за березень.

"Уряд в повному обсязі в квітні перерахував кошти на зарплати медикам за березень.

Ми контролюємо виплати по кожній області в розрізі кожного медичного закладу.

Згідно звітів з підписами керівників, ми бачимо, що майже всі області виплатили заробітну плату", – розповів очільник.

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