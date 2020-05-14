У МОЗ пояснили, від чого залежить своєчасність видачі зарплат за квітень лікарям "екстренки"

Екстрені медичні допомоги підписали договір з Національною службою здоров'я України, тому за новою формою виплат зможуть отримати кошти за квітень.
Про це на брифінгу 14 травня розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
|Очільник МОЗ Максим Степанов
"Щодо заробітної плати за квітень, вона нараховується за рахунок укладених договорів між медичними закладами, які борються з COVID-19, та НСЗУ.
Сьогодні укладені договори з усіма екстреними медичними допомогами і уже почався перерахунок коштів.
Сподіваюся, що до кінця цього тижня більша кількість медичних працівників почне отримувати цю плату", – розповів очільник міністерства.
Міністр наголосив, що виплати медичним працівникам залежать від швидкості укладання контрактів з НСЗУ.
"Вимагаю він НСЗУ, як виконавчого органу центральної влади, яка в повному обсязі забезпечена всім необхідним для укладання договорів, пришвидшити цей процес", – додав Максим Степанов.
Крім того, у МОЗ розповіли, що наразі перевіряють інформацію щодо виплат заробітної плати медичним працівникам за березень.
"Уряд в повному обсязі в квітні перерахував кошти на зарплати медикам за березень.
Ми контролюємо виплати по кожній області в розрізі кожного медичного закладу.
Згідно звітів з підписами керівників, ми бачимо, що майже всі області виплатили заробітну плату", – розповів очільник.
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