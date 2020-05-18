В ЦГЗ заявили, що в 50% випадків невідомо, де саме людина заразилась COVID-19

В Україні у 50% випадках не відомо, де саме заразилась людина.
Про це в інтерв'ю "Українській правді. Життя" розповів очільник Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Ігор Кузін.
"50% – це ті випадки, в яких тип передачі інфекції не встановлено, близько 30% – це тісний контакт з підтвердженим випадком і 8% – там, де був факт подорожі.
Невстановлений тип передачі інфекції – це коли або не вдалося зібрати епідемічний анамнез, тобто людина не пам'ятає, з ким вона контактувала, або вона перебувала в місцях масового скупчення людей і там могла бути хвора людина.
Або, наприклад, людина мала багато контактів по роботі, і точно сказати або визначити, з ким саме із підтверджених випадків вона контактувала, неможливо", – пояснив він.
|В Україні у 50% випадках не відомо, де саме заразилась людина.
Також він додав, що тестування для усіх осіб, які мали симптоми або ознаки, або були контактними, було доступне з першого дня надходження ПЛР-тестів в країну.
Про реальну картину хворих на COVID-19, масове тестування та скандал з українськими тестами. Інтерв'ю з очільником ЦГЗ
"Масове тестування, на жаль, не допомагає знайти додаткові якісь випадки на масовому рівні, тому що будь-яке тестування повинно мати певну мету, тобто ми маємо відсортувати людей за певним ризиком і прийняти певну лікарську тактику.
Наразі рівень поширеності коронавірусу в Україні не передбачає необхідності тестування кожного, хто проходить по вулиці або сидить вдома", – уточнив Кузін.
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