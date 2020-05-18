Без рушників, фітнес-барів та дитячих занять. МОЗ планує змінити роботу спортзалів

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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18 травня 2020

Міністерство охорони здоров'я винесло на громадське обговорення рекомендації щодо протиепідемічних заходів під час роботи спортивних залів, фітнес-клубів та спортивних майданчиках.

 Під час проведення індивідуальних занять, дозволяється, щоб одна людина перебувала на площі 10 квадратних метрів. Якщо це групові заняття – то не більше однієї людини на 5 квадратних метрів. 
Фото: Syda_Productions/Depositphotos

МОЗ рекомендує такі умови роботи:

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  • під час роботи вимірювати температуру всім працівникам закладу. Якщо температура тіла понад 37,2 С, то вважається, що це ознаки вірусного респіраторного захворювання і людина до роботи не допускається;
  • усім відвідувачам вимірювати температуру при вході до закладу;
  • під час проведення індивідуальних занять, дозволяється, щоб одна людина перебувала на площі 10 квадратних метрів. Якщо це групові заняття – то не більше однієї людини на 5 квадратних метрів. 
  • проведення групових та командних занять має проводитись виключно за попереднім записом;
  • на вході розмістити спиртовмісні антисептики. Доцільно розмістити яскравий вказівник про необхідність дезінфекції рук (банер, наліпку);
  • в зоні проведення занять рекомендують розмістити додаткові антисептики в невеликій тарі, паперові рушники, а також урни для їхньої утилізації. Важливо нагадувати клієнтам про дезінфекцію рук та спортивного інвентарю;

На період карантину забороняється:

  • використання багаторазових тканинних рушників;
  • розміщення в доступі клієнтів рекламних брошур, журналів та інших поліграфічних матеріалів;
  • функціонування басейнів;
  • функціонування спа-зон та послуг масажу;
  • функціонування фітнес-барів;
  • функціонування дитячих кімнат;
  • одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами;
  • проведення групових занять для понад як 10 осіб;
  • проведення групових занять, що передбачають безпосередні фізичний контакт;
  • проведення занять для дітей віком до 14 років;
  • видача багаторазових рушників клієнтам.

Тренажери для кардіо-тренувань, якими користуються тривалий період часу радять розмістити з інтервалом не менше 2.5 метри один від одного.

Також важливо враховувати кількість клієнтів, щоб не допускати скупчення в роздягальнях та на ресепшині.

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Вимоги до працівників спортивних залів та фітнес-клубів:

  • працівники повинні  мати маску/респіратор та одноразові рукавички. Після їхнього використання обов'язково помити руки з рідким милом або обробити спиртовмісним антисептиком;
  • персонал повинні забезпечити п'ятиденним запасом масок та дезінфекторів;
  • також працівників мають навчити правильно використовувати засоби захисту та утилізувати їх;
  • працівник має самоізолюватись у разі появи симптомів респіраторного вірусного захворювання. 

Вимоги до прибирання приміщення:

  • дезінфекція поверхонь не рідше, ніж кожні 2 години та відразу після закінчення занять;
  • вологе прибирання з використанням мийних та дезінфекційних (в кінці зміни) засобів не рідше, ніж кожні 2 години та відразу після закінчення робочого дня/зміни;
  • провітрювання приміщень протягом не менше 15 хвилин перед відкриттям та почергове провітрювання кімнат протягом дня;
  • централізований збір використаних масок, паперових серветок в окрему урну з кришкою та одноразовим поліетиленовим пакетом.

Також рекомендується відсторонити від роботи людей, які знаходяться в групі ризику. 

Наприклад, працівників старше 60 років та тих, хто має хронічні захворювання. 

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