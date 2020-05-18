Без рушників, фітнес-барів та дитячих занять. МОЗ планує змінити роботу спортзалів

Міністерство охорони здоров'я винесло на громадське обговорення рекомендації щодо протиепідемічних заходів під час роботи спортивних залів, фітнес-клубів та спортивних майданчиках.
| Під час проведення індивідуальних занять, дозволяється, щоб одна людина перебувала на площі 10 квадратних метрів. Якщо це групові заняття – то не більше однієї людини на 5 квадратних метрів.
Фото: Syda_Productions/Depositphotos
МОЗ рекомендує такі умови роботи:
- під час роботи вимірювати температуру всім працівникам закладу. Якщо температура тіла понад 37,2 С, то вважається, що це ознаки вірусного респіраторного захворювання і людина до роботи не допускається;
- усім відвідувачам вимірювати температуру при вході до закладу;
- під час проведення індивідуальних занять, дозволяється, щоб одна людина перебувала на площі 10 квадратних метрів. Якщо це групові заняття – то не більше однієї людини на 5 квадратних метрів.
- проведення групових та командних занять має проводитись виключно за попереднім записом;
- на вході розмістити спиртовмісні антисептики. Доцільно розмістити яскравий вказівник про необхідність дезінфекції рук (банер, наліпку);
- в зоні проведення занять рекомендують розмістити додаткові антисептики в невеликій тарі, паперові рушники, а також урни для їхньої утилізації. Важливо нагадувати клієнтам про дезінфекцію рук та спортивного інвентарю;
На період карантину забороняється:
- використання багаторазових тканинних рушників;
- розміщення в доступі клієнтів рекламних брошур, журналів та інших поліграфічних матеріалів;
- функціонування басейнів;
- функціонування спа-зон та послуг масажу;
- функціонування фітнес-барів;
- функціонування дитячих кімнат;
- одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами;
- проведення групових занять для понад як 10 осіб;
- проведення групових занять, що передбачають безпосередні фізичний контакт;
- проведення занять для дітей віком до 14 років;
- видача багаторазових рушників клієнтам.
Тренажери для кардіо-тренувань, якими користуються тривалий період часу радять розмістити з інтервалом не менше 2.5 метри один від одного.
Також важливо враховувати кількість клієнтів, щоб не допускати скупчення в роздягальнях та на ресепшині.
Вимоги до працівників спортивних залів та фітнес-клубів:
- працівники повинні мати маску/респіратор та одноразові рукавички. Після їхнього використання обов'язково помити руки з рідким милом або обробити спиртовмісним антисептиком;
- персонал повинні забезпечити п'ятиденним запасом масок та дезінфекторів;
- також працівників мають навчити правильно використовувати засоби захисту та утилізувати їх;
- працівник має самоізолюватись у разі появи симптомів респіраторного вірусного захворювання.
Вимоги до прибирання приміщення:
- дезінфекція поверхонь не рідше, ніж кожні 2 години та відразу після закінчення занять;
- вологе прибирання з використанням мийних та дезінфекційних (в кінці зміни) засобів не рідше, ніж кожні 2 години та відразу після закінчення робочого дня/зміни;
- провітрювання приміщень протягом не менше 15 хвилин перед відкриттям та почергове провітрювання кімнат протягом дня;
- централізований збір використаних масок, паперових серветок в окрему урну з кришкою та одноразовим поліетиленовим пакетом.
Також рекомендується відсторонити від роботи людей, які знаходяться в групі ризику.
Наприклад, працівників старше 60 років та тих, хто має хронічні захворювання.
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