Без рушників, фітнес-барів та дитячих занять. МОЗ планує змінити роботу спортзалів

Міністерство охорони здоров'я винесло на громадське обговорення рекомендації щодо протиепідемічних заходів під час роботи спортивних залів, фітнес-клубів та спортивних майданчиках.

Під час проведення індивідуальних занять, дозволяється, щоб одна людина перебувала на площі 10 квадратних метрів. Якщо це групові заняття – то не більше однієї людини на 5 квадратних метрів.

Фото: Syda_Productions/Depositphotos

МОЗ рекомендує такі умови роботи:

під час роботи вимірювати температуру всім працівникам закладу. Якщо температура тіла понад 37,2 С, то вважається, що це ознаки вірусного респіраторного захворювання і людина до роботи не допускається;

усім відвідувачам вимірювати температуру при вході до закладу;

під час проведення індивідуальних занять, дозволяється, щоб одна людина перебувала на площі 10 квадратних метрів. Якщо це групові заняття – то не більше однієї людини на 5 квадратних метрів.

проведення групових та командних занять має проводитись виключно за попереднім записом;

на вході розмістити спиртовмісні антисептики. Доцільно розмістити яскравий вказівник про необхідність дезінфекції рук (банер, наліпку);

в зоні проведення занять рекомендують розмістити додаткові антисептики в невеликій тарі, паперові рушники, а також урни для їхньої утилізації. Важливо нагадувати клієнтам про дезінфекцію рук та спортивного інвентарю;

На період карантину забороняється:

використання багаторазових тканинних рушників;

розміщення в доступі клієнтів рекламних брошур, журналів та інших поліграфічних матеріалів;

функціонування басейнів;

функціонування спа-зон та послуг масажу;

функціонування фітнес-барів;

функціонування дитячих кімнат;

одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами;

проведення групових занять для понад як 10 осіб;

проведення групових занять, що передбачають безпосередні фізичний контакт;

проведення занять для дітей віком до 14 років;

видача багаторазових рушників клієнтам.





Тренажери для кардіо-тренувань, якими користуються тривалий період часу радять розмістити з інтервалом не менше 2.5 метри один від одного.

Також важливо враховувати кількість клієнтів, щоб не допускати скупчення в роздягальнях та на ресепшині.

Вимоги до працівників спортивних залів та фітнес-клубів:

працівники повинні мати маску/респіратор та одноразові рукавички. Після їхнього використання обов'язково помити руки з рідким милом або обробити спиртовмісним антисептиком;

персонал повинні забезпечити п'ятиденним запасом масок та дезінфекторів;

також працівників мають навчити правильно використовувати засоби захисту та утилізувати їх;

працівник має самоізолюватись у разі появи симптомів респіраторного вірусного захворювання.

Вимоги до прибирання приміщення:

дезінфекція поверхонь не рідше, ніж кожні 2 години та відразу після закінчення занять;

вологе прибирання з використанням мийних та дезінфекційних (в кінці зміни) засобів не рідше, ніж кожні 2 години та відразу після закінчення робочого дня/зміни;

провітрювання приміщень протягом не менше 15 хвилин перед відкриттям та почергове провітрювання кімнат протягом дня;

централізований збір використаних масок, паперових серветок в окрему урну з кришкою та одноразовим поліетиленовим пакетом.

Також рекомендується відсторонити від роботи людей, які знаходяться в групі ризику.

Наприклад, працівників старше 60 років та тих, хто має хронічні захворювання.

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