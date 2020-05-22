У МОЗ пояснили, яку роль виконують ІФА-тести при встановленні діагнозу на COVID-19

Тести імуноферментного аналізу не використовуються для встановлення діагнозу на COVID-19, але допомагають у підтвердженні результатів.

Про це розповів глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 22 травня.

"МОЗ був затверджений алгоритм кому саме та за яких умов ми проводимо ІФА-тести.

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Потрібно розуміти, що ІФА-тести не використовуються для 100% верифікації діагнозу.

Для верифікації діагнозу використовуються виключно тести полімеразної ланцюгової реакції.

Якщо в людини є симптоми коронавірусної хвороби, а проведене ПЛР-тестування показує негативний результат, то ми вважаємо, що потрібно провести ІФА-тестування та визначити рівень антитіл в організмі.

Якщо вони є – це свідчить про захворюваність на коронавірусну хворобу", – пояснив очільник міністерства.

Очільник МОЗ Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

Максим Степанов зазначив, що мережа лабораторій для проведення ІФА-тестувань достатньо велика по всій країні, оскільки вони встановлені майже у всіх багатопрофільних лікарнях, зокрема районних.

Крім того, лікарні можуть самостійно закуповувати тести, завдяки невеликій собівартості.

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"Ми плануємо централізовано, тобто за кошти МОЗ, закуповувати ці тести.

Окрім того, це може зробити будь-яка лікарня або місцева влада.

Ці тести коштують набагато дешевше ніж ПЛР-тести.

Ми вважаємо що така стратегія збільшення тестування буде виправдана", – додав глава МОЗ.

При цьому міністерство продовжує працювати над збільшенням кількості ПЛР-тестування.

"Кількість тестувань методом ПЛР коливається від восьми до дев'яти тисяч.

Це ті потужності наших лабораторій, які на сьогоднішній день задіяні.

Ми домовилися з виробниками лабораторій, які знаходяться в центрах боротьби з ВІЛ, щоб там теж проводити ПЛР-тестування.

Їхнє діагностичне обладнання дозволяє проводити тести такого типу, тож зараз проходить його налаштування.

Крім того, звернулися до Держспоживслужби, щоб на їхньому обладнані теж почати проводити тестування", – поділилися стратегією збільшення ПЛР-тестувань у МОЗ.

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