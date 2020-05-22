У МОЗ пояснили, яку роль виконують ІФА-тести при встановленні діагнозу на COVID-19

Тести імуноферментного аналізу не використовуються для встановлення діагнозу на COVID-19, але допомагають у підтвердженні результатів.

Про це розповів глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 22 травня.

"МОЗ був затверджений алгоритм кому саме та за яких умов ми проводимо ІФА-тести.

Потрібно розуміти, що ІФА-тести не використовуються для 100% верифікації діагнозу.

Для верифікації діагнозу використовуються виключно тести полімеразної ланцюгової реакції.

Якщо в людини є симптоми коронавірусної хвороби, а проведене ПЛР-тестування показує негативний результат, то ми вважаємо, що потрібно провести ІФА-тестування та визначити рівень антитіл в організмі.

Якщо вони є – це свідчить про захворюваність на коронавірусну хворобу", – пояснив очільник міністерства.

Очільник МОЗ Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

Максим Степанов зазначив, що мережа лабораторій для проведення ІФА-тестувань достатньо велика по всій країні, оскільки вони встановлені майже у всіх багатопрофільних лікарнях, зокрема районних.

Крім того, лікарні можуть самостійно закуповувати тести, завдяки невеликій собівартості.

"Ми плануємо централізовано, тобто за кошти МОЗ, закуповувати ці тести.

Окрім того, це може зробити будь-яка лікарня або місцева влада.

Ці тести коштують набагато дешевше ніж ПЛР-тести.

Ми вважаємо що така стратегія збільшення тестування буде виправдана", – додав глава МОЗ.

При цьому міністерство продовжує працювати над збільшенням кількості ПЛР-тестування.

"Кількість тестувань методом ПЛР коливається від восьми до дев'яти тисяч.

Це ті потужності наших лабораторій, які на сьогоднішній день задіяні.

Ми домовилися з виробниками лабораторій, які знаходяться в центрах боротьби з ВІЛ, щоб там теж проводити ПЛР-тестування.

Їхнє діагностичне обладнання дозволяє проводити тести такого типу, тож зараз проходить його налаштування.

Крім того, звернулися до Держспоживслужби, щоб на їхньому обладнані теж почати проводити тестування", – поділилися стратегією збільшення ПЛР-тестувань у МОЗ.

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