Як визначають, який регіон виходить з карантину, а який ні – пояснює очільник МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, як визначався один з показників для виходу з карантину.

Зокрема під час брифінгу 22 травня глава МОЗ розповів про показник інцидентності, який наразі повинен становити менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення.

"Показник інцидентності – це показник, який розраховується як кількість інфікованих за останні сім днів на сто тисяч населення.

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Наприклад, у Чернівецькій області такий показник сягає 36.

Коли ми визначали кількісну ознаку цього показника, то брали за основу показник 11 травня – коли запроваджувався перший етап пом'якшення карантину.

Очільник МОЗ Максим Степанов

Потім зробили коефіцієнт міцності – здатність нащої системи охорони здоров'я надавати відповідну допомогу, завантаженість ліжок.

Таким чином вийшли на показник 12 – він достатньо адекватний, зрозумілий і відповідає тій стратегії стримування, яку обрала Україна", – пояснив міністр.

У міністерстві зазначили, що окрім Чернівецької області є й інші регіони, які перевищують цей показник.

За цими даними перейти на другий етап виходу з карантину не можуть 11 областей, серед них: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька, а також Київ та Київська область.

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