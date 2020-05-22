Як визначають, який регіон виходить з карантину, а який ні – пояснює очільник МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, як визначався один з показників для виходу з карантину.
Зокрема під час брифінгу 22 травня глава МОЗ розповів про показник інцидентності, який наразі повинен становити менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення.
"Показник інцидентності – це показник, який розраховується як кількість інфікованих за останні сім днів на сто тисяч населення.
Наприклад, у Чернівецькій області такий показник сягає 36.
Коли ми визначали кількісну ознаку цього показника, то брали за основу показник 11 травня – коли запроваджувався перший етап пом'якшення карантину.
|Очільник МОЗ Максим Степанов
Потім зробили коефіцієнт міцності – здатність нащої системи охорони здоров'я надавати відповідну допомогу, завантаженість ліжок.
Таким чином вийшли на показник 12 – він достатньо адекватний, зрозумілий і відповідає тій стратегії стримування, яку обрала Україна", – пояснив міністр.
У міністерстві зазначили, що окрім Чернівецької області є й інші регіони, які перевищують цей показник.
За цими даними перейти на другий етап виходу з карантину не можуть 11 областей, серед них: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька, а також Київ та Київська область.
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