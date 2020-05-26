В МОЗ розповіли, коли дозволять працювати оздоровчим дитячим таборам

Відкриття дитячих оздоровчих таборів можливо лише на останньому етапі карантину.

Про це на пресбрифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Степанов також додав, що перед відкриттям таборів Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) завчасно надасть всі необхідні протиепідеміологічні рекомендації.

"Для нас дуже важливо, щоб ризик інфікування був практично мінімальний, практично відсутній, якщо ми говоримо про наших дітей.

Тому це можливо лише на останньому етапі виходу з карантину", – сказав він.

Відкриття дитячих оздоровчих таборів можливо лише на останньому етапі карантину.

Фото: alebloshka/Depositphotos

Нагадаємо, що за словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, басейни планують відкрити з 1 червня.

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