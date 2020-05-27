МОЗ вирішує, чи лікувати COVID-19 антималярійним препаратом, який не рекомендує ВООЗ

У Міністерстві охорони здоров'я вирішують, чи використовувати антималярійни препарат гідроксихлорохін (Плаквеніл) для лікування COVID-19, зважаючи на припинення клінічних випробувань Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
Чи залишиться препарат в українському протоколі лікування вирішить робоча група спеціалістів.
Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 27 травня.
"Ми відстежуємо все, що відбувається у світі, зокрема це роблять наші фахівці.
На цьому тижні буде збиратися робоча група, яка складається із провідних українських спеціалістів різних спеціальностей.
Перш за все, це анестезіологи, епідеміологи, інфекціоністи, ендокринологи та кардіологи.
З урахуванням останніх рекомендацій ВООЗ, того, що відбувається в США та Європі, а також нашого досвіду використання цього лікарського засобу, вони будуть приймати рішення.
Потім воно буде надано мені на затвердження" – розповідає очільник міністерста.
|Фото motorolka/Depositphotos
Степанов наголосив, що таке рішення повинні приймати фахівці, а не псевдоексперти.
"Яким буде це рішення – повинні визначати фахівці, виключно люди, які цим займаються кожного дня, а не Google чи інколи так звані експерти, які вважають, що краще розуміються в медицині", – додав міністр.
Раніше, ВООЗ повідомила про зупинку клінічних випробувань гідроксихлорохін для лікування коронавірусної інфекції у зв'язку із виявленими негативними ефектами.
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