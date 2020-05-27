МОЗ вирішує, чи лікувати COVID-19 антималярійним препаратом, який не рекомендує ВООЗ

Дарія Поперечна УП.Життя
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27 травня 2020

У Міністерстві охорони здоров'я вирішують, чи використовувати антималярійни препарат гідроксихлорохін (Плаквеніл) для лікування COVID-19, зважаючи на припинення клінічних випробувань Всесвітньою організацією охорони здоров'я. 

Чи залишиться препарат в українському протоколі лікування вирішить робоча група спеціалістів. 

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 27 травня. 

"Ми відстежуємо все, що відбувається у світі, зокрема це роблять наші фахівці. 

На цьому тижні буде збиратися робоча група, яка складається із провідних українських спеціалістів різних спеціальностей. 

Перш за все, це анестезіологи, епідеміологи, інфекціоністи, ендокринологи та кардіологи. 

З урахуванням останніх рекомендацій ВООЗ, того, що відбувається в США та Європі, а також нашого досвіду використання цього лікарського засобу, вони будуть приймати рішення.

Потім воно буде надано мені на затвердження" – розповідає очільник міністерста. 

 Фото  motorolka/Depositphotos

Степанов наголосив, що таке рішення повинні приймати фахівці, а не псевдоексперти. 

"Яким буде це рішення – повинні визначати фахівці, виключно люди, які цим займаються кожного дня, а не Google чи інколи так звані експерти, які вважають, що краще розуміються в медицині", – додав міністр. 

Раніше, ВООЗ повідомила про зупинку клінічних випробувань гідроксихлорохін для лікування коронавірусної інфекції у зв'язку із виявленими негативними ефектами.  

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