У МОЗ розповіли, як будуть забезпечувати лікарськими засобами на 2020 рік

Лікарські засоби, які будуть закуповуватися за цьогорічний бюджет надійдуть в Україну лише наприкінці року.

Проте пацієнти зможуть отримати лікарські засоби, які залишилися в залишку з 2019 року.

Загалом сума залишку складає більше восьми мільярдів гривень.

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 27 травня.

Очільник МОЗ Максим Степанов. Фото Катерина Хорощак

"Те що ми будемо закуповувати зараз за кошти 2020 року – це лікарські засоби, які мають великі терміни виготовлення та закупівлі.

Вони почнуть поставлятися наприкінці 2020 – це буде вже забезпечення 2021 року.

Стосовно забезпечення 2020 року, в нас на залишках лікарських засобів на суму 3,9 млрд.

Ще ми чекаємо поставки лікарських засобів від наших міжнародних партнерів на суму 4, 6 млрд.

Загалом по всіх програмах ми отримаємо лікарські засоби на суму 8,5 млрд", – розповідає очільник міністерства.

У міністерстві зазначають, що процес отримання лікарських засобів на 2020 рік вже запущений.

"Суттєво пришвидшили постачання від наших міжнародних організацій.

Протягом останніх двох місяців отримали лікарських засобів на мільярд гривень, які відразу були завезені в регіони", – додав Максим Степанов.

Міністр розповів, що у перелік препаратів, які Україна централізовано закуповує за кордоном, входить 1750 лікарських засобів.

"Це ті лікарські засоби, які не виготовляються в Україні.

Закуповуємо їх, зокрема, за допомогою міжнародних організацій", – уточнили в міністерстві.

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