Онкохворих дітей відправляють проходити тести на COVID-19 за власний рахунок

В Національному інституті раку та дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" онкохворих дітей відправляють здавати тести на виявлення COVID-19 за власний рахунок.

Про це повідомляє благодійний фонд "Таблеточки", до якого звернулись батьки з проханням оплатити тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Родини онкохворих дітей проходять платні тести на виявлення COVID-19. Фото Andrea Piacquadio/Pexels

Без негативних результатів тесту онкохворих дітей не госпіталізують для проходження хіміотерапії, променевої терапії, хірургічної операції, проведення МРТ.

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Вартість такого тесту в приватних клініках в Україні зараз складає близько 2,2-2,5 тисячі гривень на одну особу.

"Ми згодні з рішенням лікарень, це потрібно. Але ми не згодні, що ці тести мають оплачувати самі батьки.

Ми лягаємо в лікарню планово на крапельниці кожні 14 днів. Тобто на місяць тільки на тести для мене і сина потрібно 10 000 гривень", – розповідає Наталія Бойко, мама онкохворої дитини.

Нагадаємо, що МОЗ запевняє, що тестування на COVID-19 мають проводити за державний рахунок.

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При цьому в керівництві НІР та НДСЛ "Охматдит" не змогли надати накази, якими встановлено відповідну вимогу про здачу тесту.

"Сказали, що таких наказів немає, – розповідає директорка фонду по роботі з підопічними та сім’ями Юлія Ноговіцина. – Вимога просто усно повідомляється батькам.

У МОЗ України так само підтвердили, що відповідної вимоги на національному рівні не існує".

За даними фахівців фонду, карантин вже і так негативно вплинув на діагностику і лікування дітей з онкозахворюваннями – через скасування транспортного сполучення, ізоляцію, страх заразитись під час звернення до лікарні, зменшення доходів менше родин стало звертатись до лікаря, коли в дитини з’являються тривожні симптоми.

"Отже, ці діти будуть діагностовані пізніше, на запущеній стадії, коли шансів на виживання залишиться менше і буде потрібна більш агресивна та дорога терапія", – пояснює Юлія Ноговіцина.

З урахуванням цього додатково відкладати початок лікування на час, поки батьки знайдуть гроші на тестування, здадуть аналіз, отримають результати, за висновком фонду, "виглядає невиправданим".

"Ми не проти запровадження вимог тестування за умови, що держава може собі це дозволити і організувати процес таким чином, щоб він не перешкоджав вчасній діагностиці та лікуванню онкохворих дітей", – додає директорка фонду.

У лікарнях Італії, США та Канади, до яких фонд звернувся по коментар, повідомилти, що організація та оплата тестування пацієнтів не покладена на плечі пацієнтів чи благодійних фондів.

Як відомо, на першочергові і пріоритетні заходи протидії поширенню COVID-19 в державному бюджеті передбачено 64,7 млрд грн.

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