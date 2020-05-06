Скільки дітей в Україні хворі на коронавірус та в яких регіонах їх найбільше. ІНФОГРАФІКА

Станом на 6 травня в Україні 881 дитина із підтвердженим діагнозом COVID-19. З цієї кількості 137 дітей одужали.
Найбільше дітей, хворих на коронавірус, у віковій групі 10 – 14 років. Їх – 211.
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.
|Троє дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19 мають діабет
Найбільше дітей із підтвердженим COVID-19 у:
- Чернівецькій області – 177. З них одужало 29;
- Києві – 102. З них одужало 2;
- Київській області – 86. З них одужало 5;
- Рівненській області – 55. З них одужало 2;
- Тернопільській області – 61. З них одужало 12.
Троє дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19 мають діабет.
Одна дитина – захворювання печінки. У двох дітей імунодефіцити.
У п’ятьох – серцево-судинні захворювання. У шістьох дітей хронічні захворювання легень. У сімох – хронічні неврологічні чи нейром'язові захворювання.
Десятеро дітей перебувають у відділенні інтенсивної терапії.
Одна дитина – на штучній вентиляції легень (ШВЛ).
Ще одна дитина перебуває на екстракорпоральній мембранній оксигенації (метод насичення крові киснем під час важкої гострої дихальної недостатності).
Згідно із даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, діти і підлітки теж можуть хворіти на коронаврус і можуть бути джерелом подальшого поширення інфекції.
Водночас, діти і молодь менш схильні до ризику розвитку важких форм захворювання. Однак важкі випадки COVID-19 можуть бути серед представників усіх вікових груп.
ЦГЗ нагадує, що діти і дорослі повинні дотримуватися однакових рекомендацій щодо карантину і самоізоляції, якщо є ймовірність того, що вони контактували з хворим, або у випадку симптомів хвороби.
Вас також може зацікавити:
Діти та COVID-19: як малюки переносять коронавірус, "червоні прапорці" для батьків та що робити породіллям
Чи вакцинувати дитину у період пандемії? Пояснює ВООЗ та ЦГЗ
Діти теж можуть важко хворіти на COVID-19 – ВООЗ
10 порад для батьків, як стати ближчими з дітьми за час карантину