Скільки дітей в Україні хворі на коронавірус та в яких регіонах їх найбільше. ІНФОГРАФІКА

Станом на 6 травня в Україні 881 дитина із підтвердженим діагнозом COVID-19. З цієї кількості 137 дітей одужали.

Найбільше дітей, хворих на коронавірус, у віковій групі 10 – 14 років. Їх – 211.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

Троє дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19 мають діабет

Найбільше дітей із підтвердженим COVID-19 у:

Чернівецькій області – 177. З них одужало 29;

Києві – 102. З них одужало 2;

Київській області – 86. З них одужало 5;

Рівненській області – 55. З них одужало 2;

Тернопільській області – 61. З них одужало 12.

Троє дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19 мають діабет.

Одна дитина – захворювання печінки. У двох дітей імунодефіцити.

У п’ятьох – серцево-судинні захворювання. У шістьох дітей хронічні захворювання легень. У сімох – хронічні неврологічні чи нейром'язові захворювання.

Десятеро дітей перебувають у відділенні інтенсивної терапії.

Одна дитина – на штучній вентиляції легень (ШВЛ).

Ще одна дитина перебуває на екстракорпоральній мембранній оксигенації (метод насичення крові киснем під час важкої гострої дихальної недостатності).

Згідно із даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, діти і підлітки теж можуть хворіти на коронаврус і можуть бути джерелом подальшого поширення інфекції.

Водночас, діти і молодь менш схильні до ризику розвитку важких форм захворювання. Однак важкі випадки COVID-19 можуть бути серед представників усіх вікових груп.

ЦГЗ нагадує, що діти і дорослі повинні дотримуватися однакових рекомендацій щодо карантину і самоізоляції, якщо є ймовірність того, що вони контактували з хворим, або у випадку симптомів хвороби.

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