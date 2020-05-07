Як обирали лікарні, де тестується український препарат від COVID-19. Пояснив МОЗ

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
3963
7 травня 2020

Експериментальний препарат "Біовен", який наразі проходить клінічні дослідження, тестують як потенційні ліки проти COVID-19 у партнерстві з медичними закладами, які обрала фірма виробник. 

Про це під час брифінгу 7 травня розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак

 Фото motorolka/Depositphotos

Виробник ліків  "Біофарма-Плаза". 

Реклама:

"Лікарський засіб "Біовен" – це препарат українського виробника. Він уже виявив свою ефективність при цілій низці складних хронічних захворювань.

Для того, щоб було прийняте рішення про клінічні випробування, фірма виробник звертається до Державного експертного центру з пакетом документів та визначає заклади охорони здоров'я, де будуть проводитися ці випробування. 

В пакет документів входить погодження закладу охорони здоров'я та обов'язкове рішення комісії з етики в цьому закладі. 

Обирає заклади фірма виробник у партнерстві та співпраці з самими закладами"

При цьому клінічні випробування відбуваються за згодою пацієнта.

"Випробування проходять виключно за згодою пацієнта, більше того він страхується, коли проводяться ці випробування", – додала заступниця міністра. 

Реклама:

Вас також може зацікавити:

На зарплати лікарям шукатимуть 11 млрд грн, а на 2021 рік на медицину хочуть 6% ВВП 

Хроніки 2020: в Україні немає ліків для важкохворих, рахунок померлих не від коронавірусу пішов на тисячі

Степанов божиться, що медреформу не згортатимуть, а лише виправлять помилки

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 1959
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2883
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20635
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій