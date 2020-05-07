У МОЗ розповіли, як обирали лікарні де тестується український препарат для боротьби з COVID-19

Дарія Поперечна УП.Життя
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7 травня 2020

Клінічні випробування лікарського засобу "Біовен", для боротьби з  COVID-19 проходять у партнерстві з медичними закладами, яких обрала фірма виробник. 

Про це під час брифінгу розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак

 Фото motorolka/Depositphotos

"Лікарський засіб "Біовен" – це препарат українського виробника він уже виявив свою ефективність при цілій низці складних хронічних захворювань.

Для того, щоб було прийняте рішення про клінічні випробування, фірма виробник звертається до Державного експертного центру з пакетом документів та визначає заклади охорони здоров'я, де будуть проводитися ці випробування. 

В пакет документів входить погодження закладу охорони здоров'я та обов'язкове рішення комісії з етики в цьому закладі. 

Обирає заклади фірма виробник у партнерстві та співпраці з самими закладами"

При цьому клінічні випробування відбуваються за згодою пацієнта.

"Випробування проходять виключно за згодою пацієнта, більше того він страхується, коли проводяться ці випробування", – додає замміністра. 

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