Як обирали лікарні, де тестується український препарат від COVID-19. Пояснив МОЗ

Експериментальний препарат "Біовен", який наразі проходить клінічні дослідження, тестують як потенційні ліки проти COVID-19 у партнерстві з медичними закладами, які обрала фірма виробник.

Про це під час брифінгу 7 травня розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

Фото motorolka/Depositphotos

Виробник ліків – "Біофарма-Плаза".

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"Лікарський засіб "Біовен" – це препарат українського виробника. Він уже виявив свою ефективність при цілій низці складних хронічних захворювань.

Для того, щоб було прийняте рішення про клінічні випробування, фірма виробник звертається до Державного експертного центру з пакетом документів та визначає заклади охорони здоров'я, де будуть проводитися ці випробування.

В пакет документів входить погодження закладу охорони здоров'я та обов'язкове рішення комісії з етики в цьому закладі.

Обирає заклади фірма виробник у партнерстві та співпраці з самими закладами".

При цьому клінічні випробування відбуваються за згодою пацієнта.

"Випробування проходять виключно за згодою пацієнта, більше того він страхується, коли проводяться ці випробування", – додала заступниця міністра.

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