Клінічні випробування лікарського засобу "Біовен", для боротьби з COVID-19 проходять у партнерстві з медичними закладами, яких обрала фірма виробник.
Про це під час брифінгу розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.
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"Лікарський засіб "Біовен" – це препарат українського виробника він уже виявив свою ефективність при цілій низці складних хронічних захворювань.
Для того, щоб було прийняте рішення про клінічні випробування, фірма виробник звертається до Державного експертного центру з пакетом документів та визначає заклади охорони здоров'я, де будуть проводитися ці випробування.
В пакет документів входить погодження закладу охорони здоров'я та обов'язкове рішення комісії з етики в цьому закладі.
Обирає заклади фірма виробник у партнерстві та співпраці з самими закладами".
При цьому клінічні випробування відбуваються за згодою пацієнта.
"Випробування проходять виключно за згодою пацієнта, більше того він страхується, коли проводяться ці випробування", – додає замміністра.
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