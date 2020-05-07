Чому українські медики часто інфікуються COVID-19 – пояснює МОЗ

Дарія Поперечна УП.Життя
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7 травня 2020

Велика кількість випадків зараження коронавірусом у медиків виявляється за допомогою регулярного тестування. 

А головними причинами частих інфікувань медичних працівників є нестача засобів захисту та порушення протоколів. 

Про це під час брифінгу сьомого травня розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак

 У медичних працівників немає жодних застережень, щодо суміщення роботи в різних закладах при боротьбі з коронавірусом. 

"Медики – це частина населення, яка найбільш активно тестується, відповідно – найбільше виявляється.

У нас в країні протягом багатьох років нехтувалися засади інфекційного контролю – це комплексна проблема, бо з різних рівнів бюджетів не передбачалися кошти на забезпечення засобами індивідуального захисту.

На жаль, наші медичні працівники інколи не дотриимуються нормативних документів, які працюють в Україні вже кілька років. 

А також проблема частого інфікування пов'язана з тим, що адміністрації багатьох закладів при встановленні маршрутів пацієнтів не відрегулювали цей процес", – розповідає Ірина Микичак. 

Крім того, у міністерстві розповіли, що у медичних працівників немає жодних застережень, щодо суміщення роботи в різних закладах. 

"В деяких областях, де достатньо багато пацієнтів, залучаються працівники з одного закладу в інший.

Найважливіше – це дотримання протоколів, правил особистої гігієни та засад інфекційного контролю", – додає заміністра. 

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