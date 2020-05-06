Коли чекати на довгоочікувані захисні костюми медикам – МОЗ

Компанія, яка мала закупити близько 70 тисяч захисних костюмів в Китаї для МОЗ, написала, що в них проблеми з поставками.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 6 травня це заперечив.

Хоча з 25 квітня Китай запровадив "посилений контроль" за експортом продукції, що призначена для профілактики епідемії, Степанов стверджує, що це не стане перепоною для поставки костюмів, які мали прийти ще 1 травня.

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"Відповідно до цього документу, про який нам повідомила китайська сторона, продовжено термін отримання цих додаткових дозволів протягом 10 календарних днів.

Компанія-виробник повідомила, що всі наші костюми, це більше 71 тисячі, виготовлені і готові до відвантаження.

Найближчими днями вони будуть отримувати відповідні дозволи, вони будуть завантажені і відправлені в Україну", – розповів Степанов.

Нагадаємо, що компанія, яка займається поставками цих костюмів, написала в МОЗ, що в них форс-мажор.

В листі зазначають, що вся ця процедура займе додатково не більше 10 днів, але й тут брехня, розповідає "УП.Життя" народна депутатка від партії "Голос" Олександра Устінова.

"Китайська компанія виробник у своєму листі зазначає, що компанія "подала заявку", щоб отримати реєстрацію та мати змогу експортувати продукцію.

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Але компанія зазначає також, що зазвичай оформлення займає до 10 днів, але… може бути довше, оскільки в Китаї 1-5 травня свята!", – додає Устінова.

Нагадаємо, для того, щоб купити захисні костюми для медиків, МОЗ спочатку звернулися до свого держпідприємства "Медичні закупівлі", щоб ті закупили костюми.

Орієнтовна ціна за костюм, на яку розраховував МОЗ і його керівництво, була близько 400 грн.

Держпідприємство "вторгувало" кращу ціну і домовилося з українським виробником, що ті поставлять костюми по 245 грн за штуку, або на 40% дешевше за рахунок великої партії товару.

Тендер був проведений відповідно до всіх вимог щодо якості, які раніше публікувало міністерство та відповідно до якого закуповували костюми всі області, лікарні та навіть волонтери.

Але міністр охорони здоров'я Максим Степанов відмовився підписувати документи та купувати костюми за нижчою ціною.

МОЗ переоголосило тендер і менше ніж за добу знайшло переможця з ціною майже в 2 рази вищою за попередню, а саме по 488 грн за одноразовий костюм.

Також у міністерстві дописали ще одну вимогу до сертифікації, відповідно до якої майже все, що купувалося до того в Україні – не підходить.

Спершу у МОЗ сказали, що від українських костюмів відмовилися, бо у них проблема зі швами.

"За висновками Держспоживслужби, цей одяг робочий, він не має повної ізоляції.

Там шви прошиті голкою. А вони мають бути проклеєні, щоб забезпечити повну ізоляцію", – зазначила Шаталова.

В Офісі президента назвали трохи іншу причину відмови від українських виробників – у вітчизняних немає відповідної тканини.

Раніше очільник МОЗ назвав маніпуляцією звинувачення у закупівлі костюмів лікарям за завищеними цінами.

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