Cтепанов назвав причини невиплати 300% зарплати медикам: обіцяє, що гроші скоро будуть

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов шокований тим, як виплачують 300% зарплати медикам за березень, які працюють з хворими на COVID-19, та наказав до 8 травня керівникам на місцях відзвітуватися щодо кожної лікарні та кожного медпрацівника.

Про це міністр повідомив під час брифінгу 6 травня.

Міністр запевнив, що 300% окладу за березень мають отримати всі медики, незалежно від того, скільки вони пропрацювали з хворими на коронавірус у цьому місяці

"Я зараз звертаюся до всіх наших медпрацівників, які повинні були отримати зарплату 300% за березень.

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Ви її отримаєте найближчим часом. Ми вам це обіцяємо під особисту відповідальність всіх без виключення керівників на місцях.

Поставлене завдання до п’ятниці до кінця дня відзвітуватися по кожній лікарні і по кожному працівнику.

МОЗ уже зібрало всі списки наших медичних працівників з кожної області, хто повинен отримати цю зарплату", – сказав Степанов.

За його словами, міністерство отримувало чисельні скарги з регіонів України щодо ситуації, хоча кошти перерахували на місця ще в середині квітня.

"Вчора я провів селектор, в якому брали участь заступники голів облдержадміністрацій та керівники департаментів охорони здоров’я.

Я був шокований тим, що вони почали розповідати.

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Вони почали шукати якісь коми: "А там ми врахували по такій постанові, а там – по такому наказу Міністерства мінсоцполітики", і далі ще набір відмовок, чому вони не перерахували в повному обсязі, а чому вони порахували за відпрацьований час", – обурився Степанов.

Міністр запевнив, що 300% окладу за березень мають отримати всі медики, незалежно від того, скільки вони пропрацювали з хворими на коронавірус у цьому місяці.

Він також пояснив, що буде з оплатою в 300% з 1 квітня:

"Вона вкладена в новий тариф COVID-19. Там є 4 пакети. Перший пакет укладається з лікарнею безпосередньо, де лікується хворий на коронавірус.

Другий – для екстреної медичної допомоги, третій – для мобільних бригад, які виїжджають до хворого для того, щоб зробити ПЛР-тестування.

Четвертий – для тих лікарень, які не входили до переліку затверджених лікарень першої хвилі, але мали хворих на COVID-19 протягом квітня", – пояснив міністр.

За його словами, там чітко визначено, що є 300% заробітної плати для медпрацівників.

"Окрім того, це буде передбачено в договорах, які укладає Національна служба здоров’я України.

Ця постанова була прийнята 24 квітня.

Я переконаний, що вони протягом 1-2 днів повинні укласти відповідні договори і перерахувати кошти", – додав Степанов.

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