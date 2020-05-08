Кличко розповів про умови роботи кав'ярень та нагадав, що ще відкриється 12 травня

Комісія з надзвичайних ситуація міста Києва ухвалила умови роботи літніх майданчиків кафе, кав'ярень та ресторанів.

Про це на пресбрифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко.

"7 травня уряд дозволив вже працювати на першому етапі пом'якшень літнім майданчикам ресторанів та кафе.

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Але лише з дотриманням норм безпеки", – каже він.

Віталій Кличко

Умови праці наступні:

відстань між столиками має бути півтора метра;

не більше двох відвідуючих за одним столиком без урахування дітей до 14 років;

персонал має мати засоби захисту.

Також він нагадав, що 11 травня в Києві планують відкрити:

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непродовольчі магазини загальнею площею до 300 метрів;

перукарні та салони краси з попереднім записом не більше 1 клієнта на одну послугу одночасно;

парки та сквери;

тимчасові споруди;

кіоски з забороною споживати там їжу чи напої;

ательє та інші підприємства побутового обслуговування;

невеликі виробництва непродовольчих товарів;

адвокатські та нотаріальні бюро;

аудитори;

автокінотеатри;

музеї просто неба;

бібліотеки на видачу книг без роботи читальних залів.

"Вимірювання температури та правила безпек – обов'язкові.

Якщо клієнт без маски, то він або не заходить у приміщення, або це відповідальність надавача послуг, який повинен забезпечити клієнта маскою", – сказав Кличко.

Він уточнив, що на першому етапі послаблень зачиненими залишаються дитячі садки, школи, дитячі майданчики та торговельно-розважальні центри.

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