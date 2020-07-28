У МОЗ вважають, що в Україні немає проблеми чорної трансплантації

В Україні сфера трансплантації достатньо врегульована, тому проблеми чорної трансплантації немає.

Про це повідомив заступник Міністра з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко під час брифінгу 28 липня.

За його словами, сама процедура трансплантації потребує залучення неймовірної кількості фахівців.

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"Понад 100 людей можуть бути залучені для проведення однієї трансплантації.

І навіть сьогодні кожна операція із трансплантації є певним чудом, і до нього прикута максимальна увага як громадських активістів, ЗМІ, так і МОЗ.

Тому ми вважаємо, що проблеми чорної трансплантації не існіє в Україні, і сфера є достатньо регульованою, щоб забезпечити довіру до системи, яку будує Міністерство охорони здоров’я", - розповів Іващенко.

Також, за його словами, МОЗ виступає за створення єдиного списку людей, які потребують трансплантацій.

"На сьогодні в Україні відсутній єдиний список таких реципієнтів.

МОЗ виступає з ініціативою проведення і формування таких списків у межах обласних трансплантаційних центрів. Фінанасово така можливість наявна.

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Ключовим є той факт, що у випадку наявності потенційного донора саме наявність списку реципієнтів дозволить ефективно та швидко комунікувати і провести саму процедуру транспантації", - пояснив заступник МОЗ.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що в бюджеті передбачено 112 мільйонів гривень на фінансування питання трансплантації, і в МОЗ вважають, що цього повинно вистачити до кінця року.

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