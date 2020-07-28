У МОЗ вважають, що в Україні немає проблеми чорної трансплантації

В Україні сфера трансплантації достатньо врегульована, тому проблеми чорної трансплантації немає.

Про це повідомив заступник Міністра з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко під час брифінгу 28 липня.

За його словами, сама процедура трансплантації потребує залучення неймовірної кількості фахівців.

"Понад 100 людей можуть бути залучені для проведення однієї трансплантації.

І навіть сьогодні кожна операція із трансплантації є певним чудом, і до нього прикута максимальна увага як громадських активістів, ЗМІ, так і МОЗ.

Тому ми вважаємо, що проблеми чорної трансплантації не існіє в Україні, і сфера є достатньо регульованою, щоб забезпечити довіру до системи, яку будує Міністерство охорони здоров’я", - розповів Іващенко.

Також, за його словами, МОЗ виступає за створення єдиного списку людей, які потребують трансплантацій.

"На сьогодні в Україні відсутній єдиний список таких реципієнтів.

МОЗ виступає з ініціативою проведення і формування таких списків у межах обласних трансплантаційних центрів. Фінанасово така можливість наявна.

Ключовим є той факт, що у випадку наявності потенційного донора саме наявність списку реципієнтів дозволить ефективно та швидко комунікувати і провести саму процедуру транспантації", - пояснив заступник МОЗ.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що в бюджеті передбачено 112 мільйонів гривень на фінансування питання трансплантації, і в МОЗ вважають, що цього повинно вистачити до кінця року.

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