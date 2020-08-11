МОЗ запевняє, що регіонам доступні ліки і медвироби на 5,6 млрд грн

Наразі доступних залишків лікарських засобів та медичних виробів в регіонах обліковується на суму 5,6 млрд гривень.

Про це під час брифінгу розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що наразі тривають поставки ліків та медичних виробів спеціалізованими міжнародними організаціями за бюджети попередніх років.

"З квітня 2020 року поставлено лікарських засобів та медичних виробів загалом на суму 2,3 млрд гривень.

Дебіторська заборгованість міжнародних закупівельників скоротилась на 26, 2% – станом на 31 липня вона становила 3,8 млрд гривень", – розповідає Світлана Шаталова.

Наразі тривають поставки ліків та медичних виробів спеціалізованими міжнародними організаціями за бюджети попередніх років. Фото garyphoto/Depositphotos

Заступниця міністра також додала, що з червня МОЗ надало всі інструменти і нормативні підстави для початку закупівель через Державне підприємство "Медичні закупівлі України".

"З 5,8 млрд гривень, як це передбачено ДП МЗУ, 81% всіх номенклатурних позицій, технічні і якісні характеристики ліків, надано до МОЗ.

Наразі очікуємо на решту позицій.

На 430 млн гривень з усіх погоджени МОЗ позицій ще не оголошено торги.

При цьому на 3,9 млрд гривень бачимо оголошенні процедури на ProZorro.

На 132 млн гривень – це 3,4% МОЗ вже погодив запит "Медичних закупівель" на значні господарські зобовязання і намір укладати контакти.

Ми можемо очікувати на постачання лікарських засобів та медичних виробів вже до кінця 2020 року", – зазначає заступниця очільника МОЗ.

Крім того, 4 серпня був підписаний наказ про утворення наглядової ради ДП "Медичні закупівлі України".

А також 4 серпня в Міністерстві юстиції зареєстрували наказ МОЗ щодо порядку відбору спеціалізованих міжнародних організацій.

За словами Шаталової, до кінця серпня планується укладання проектів договорів.

"Що стосується міжнародних організацій, то за бюджет 2020 року вони повинні закуповувати медичні засоби та лікарські вироби на суму приблизно 2 млрд гривень", – додали у відомстві.

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