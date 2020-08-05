МОЗ в черговий раз намагається залишити пацієнтів помирати

Навіщо Україні потрібно Міністерство охорони здоров’я?

Це питання має однозначну та зрозумілу відповідь. Вона звучить як "забезпечувати охорону здоров’я громадян".

Але чи насправді міністерство виконує свої функції?

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Численні скандали із закупівлею препаратів вже зтрушують міністерство декілька місяців поспіль.

Пацієнтські організації б’ють на сполох – незважаючи на те, що в держбюджеті достатньо коштів на життєво-необхідні ліки, їхні поставки щомісяця зриваються, або відкладаються, або зовсім зникають з порядку денного міністерства.

Зараз під загрозою опинилися 140 тисяч людей в Україні, які живуть з ВІЛ, та щоденно, протягом усього життя, потребують вживати антиретровірусну терапію.

Це питання виживання та безпеки не тільки їх самих – це насправді єдиний засіб на сьогодні зупинити епідемію ВІЛ в Україні, яка тільки-тільки, в останні роки, ціною неймовірних зусиль була взята під контроль.

Та зараз ми усі стали заручниками недбальства МОЗ та прямого невиконання обов’язків.

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Як так сталося?

Почнемо з початку. Формування заявок на закупівлю медикаментів для антиретровірусної терапії (закупівля АРВП) мав би стати рутинним процесом для МОЗ України.

Порядок зрозумілий і вже не раз відпрацьований.

Проходить він так:

з урахуванням сформованої номенклатури АРВ-препаратів регіони формують свою потребу, при цьому враховуючи наявні залишки та прогнозовані надходження;

ЦГЗ перевіряє сформовану регіонами потребу;

формується зведена 100% потреба з регіонів;

сформована зведена потреба направляється на погодження групі експертів та фахівців при постійній робочій групі МОЗ України з супроводу державних закупівель (ПРГ);

далі затверджується безпосередньо рішенням ПРГ.

Без схвалення зведеної заявки неможливо перейти до формування технічного завдання на закупівлю і безпосередньо до оголошення тендеру.

МОЗ України, з великим запізненням, але все ж таки дотрималася цього порядку. Та у лютому 2020 року оголосило про збір потреби з регіонів.

Натомість вже у травні 2020 року було змушене перезібрати потребу через зміну наказу МОЗ України, що затверджує цілі розширення лікування АРТ та відсоткове співвідношення АРВ-препаратів у схемах лікування при розрахунку потреби в препаратах.

Таким чином, станом на травень 2020 року регіони подали свої уточнені потреби з урахуванням залишків та гарантованих надходжень – як і вимагає порядок використання коштів, передбачених у Держбюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затверджений постановою КМУ від 17 березня 2011 року № 298; ці дані були перевірені ЦГЗ та погоджені групою експертів та фахівців супроводу ПРГ.

Попри це, як стало нам відомо, 31 липня МОЗ України направило запити на керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрації та до НДСЛ "Охматдит" МОЗ України щодо надання уточненої заявки на закупівлю лікарських засобів на 2020 рік.

При цьому в запиті не вказані причини необхідності перезбору потреб.

Так, номенклатура АРВ-препаратів на 2020 рік не була змінена, там само змін не зазнало фінансування за цим напрямком закупівлі.

Нині МОЗ втрачає дорогоцінний час. Фото zenstock/Depositphotos

Попереднього разу уточнення заявки регіонів зайняло близько місяця.

Крім того, після уточнення розрахунків на 2020 рік може виникнути потреба внесення змін до паспорту бюджетної програми КПКВК 2301040 "Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями" за напрямом "Закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей".

Зважаючи, що останнє вимагає залучення Міністерства фінансів України, реальні терміни погодження спрогнозувати важко.

Навіть без урахування цього необґрунтованого запиту про уточнення потреби МОЗ України вже майже як на рік просрочує закупівлю АРВ-препаратів за кошти Держбюджету 2020 року.

Сьогодні ДП "Медичні закупівлі України" не може розпочати закупівлю за цим напрямком, бо МОЗ України досі не довело до нього чинний паспорт бюджетної програми КПКВК 2301040 "Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями" та не ухвалило відповідний наказ про кількісні показники за цим напрямом.

При цьому вже зараз абсолютно реальним є ризик переривання лікування для пацієнтів з ВІЛ.

Процес закупівлі та постачання займає від 6 до 10 місяців. Відтак, навіть якщо протягом серпня МОЗ України таки виконає свої зобов'язання та розблокує закупівлі, ДП "Медична закупівлі України" зможе здійснити перші поставки не раніше лютого-березня 2021 року.

Наголошую, що препаратів для забезпечення потреби у 2021 році немає. Тобто, початок закупівель в серпні цього року дає шанс, що переривання на початку 2021 року не настане.

Будь-яка затримка зараз автоматично збільшує кількість місяців без терапії.

Відповідно, якщо зараз МОЗ України почне повторно уточнювати потребу у регіонів з врахуванням часу на погодження усіх документів, що потягне за собою виконання нового запиту МОЗ України щодо уточнення потреб, то 140 тисяч пацієнтів з ВІЛ можуть опиняться без лікування протягом всієї першої половини 2021 року.

Нагадаємо, що жодних можливостей перекрити непрофесійнійність МОЗ України за рахунок зекономлених коштів від проведення закупівель за бюджети минулих років не буде.

Точніше цю можливість МОЗ України вже використало цього року.

Адже через те, що МОЗ України не приймало наказів необхідних ДП "Медичні закупівлі України" для початку закупівлі АРВ-препаратів, забезпеченість терапією для пацієнтів з ВІЛ, а отже переривання їх лікування мало настати вже у жовтні 2020 року.

Для уникнення цієї смертельної небезпеки було прийнято рішення використати сформовану економію за результатами міжнародних закупівель 2017 та 2019 років.

Та навіть цього не було достатньо, тому для перекриття перебоїв в 2020 році CDC та Глобальний фонд виділив додаткові $5 мільйонів для термінової закупівлі ліків.

Відтак, оптимістичних сценаріїв вже не залишилось.

Ми закликаємо МОЗ України відмовитись від божевільного рішення уточнення потреби регіонів!

В поточних умовах це означатиме лише збільшення кількості смертей пацієнтів з ВІЛ — внаслідок збільшення часу на поставку препаратів у 2021 році та зростання терміну повної відсутності терапії.

Ми також наполягаємо на розблокуванні МОЗ України діяльності ДП "Медичні закупівлі України" шляхом прийняття протягом серпня відповідних наказів та погодження технічної документації на закупівлю.

Якщо у серпні цього року ДП "Медичні закупівлі України" не почне процес закупівлі, то переривання лікування почнеться вже у січні 2021 року!

Сергій Дмитрієв, директор з політики та адвокації БО "100% Життя", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина motortion/Depositphotos

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