Коронавіруси можуть викликати перехресний імунітет – дослідження українських вчених

Люди, які перехворіли іншим типом коронавірусу, можуть мати антитіла, які допоможуть при боротьбі з COVID-19.

Такими є результати дослідження групи українських вчених під керівництвом професора Ростислава Білого.

Наразі перепринт роботи українських вчених опублікований на medRxiv.

Реклама:

Згідно з їхніми дослідженням, коронавіруси викликають перехресний гуморальний імунітет.

Фото lightsource/Depositphotos

"Це означає, що людина, яка перехворіла на якесь банальне ГРЗ, викликане одним з численних коронавірусів, що "ходять" кожного року, має шанси отримати антитіла проти пандемічного SARS-CoV-2.

Цілком можливо, що саме цим викликаний настільки різний перебіг хвороби у зовні однаково здорових людей, який є однією з основних загадок теперішньої пандемії", – пояснює науковець Семен Єсилевський, коментуючи дослідження групи українських вчених.

Зазначається, що ця особливість відкриває нові можливості в боротьбі з коронавірусними інфекціями.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.