Коронавіруси можуть викликати перехресний імунітет – дослідження українських вчених

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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25 серпня 2020

Люди, які перехворіли іншим типом коронавірусу, можуть мати антитіла, які допоможуть при боротьбі з COVID-19.

Такими є результати дослідження групи українських вчених під керівництвом професора Ростислава Білого.

Наразі перепринт роботи українських вчених опублікований на medRxiv.

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Згідно з їхніми дослідженням, коронавіруси викликають перехресний гуморальний імунітет.

 Фото lightsource/Depositphotos

"Це означає, що людина, яка перехворіла на якесь банальне ГРЗ, викликане одним з численних коронавірусів, що "ходять" кожного року, має шанси отримати антитіла проти пандемічного SARS-CoV-2. 

Цілком можливо, що саме цим викликаний настільки різний перебіг хвороби у зовні однаково здорових людей, який є однією з основних загадок теперішньої пандемії", – пояснює науковець Семен Єсилевський, коментуючи дослідження групи українських вчених. 

Зазначається, що ця особливість відкриває нові можливості в боротьбі з коронавірусними інфекціями.

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