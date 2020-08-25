Коронавіруси можуть викликати перехресний імунітет – дослідження українських вчених

Люди, які перехворіли іншим типом коронавірусу, можуть мати антитіла, які допоможуть при боротьбі з COVID-19.
Такими є результати дослідження групи українських вчених під керівництвом професора Ростислава Білого.
Наразі перепринт роботи українських вчених опублікований на medRxiv.
Згідно з їхніми дослідженням, коронавіруси викликають перехресний гуморальний імунітет.
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"Це означає, що людина, яка перехворіла на якесь банальне ГРЗ, викликане одним з численних коронавірусів, що "ходять" кожного року, має шанси отримати антитіла проти пандемічного SARS-CoV-2.
Цілком можливо, що саме цим викликаний настільки різний перебіг хвороби у зовні однаково здорових людей, який є однією з основних загадок теперішньої пандемії", – пояснює науковець Семен Єсилевський, коментуючи дослідження групи українських вчених.
Зазначається, що ця особливість відкриває нові можливості в боротьбі з коронавірусними інфекціями.
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