Коронавіруси можуть викликати перехресний імунітет – дослідження українських вчених

Дарія Поперечна УП.Життя
1830
25 серпня 2020

Люди, які перехворіли іншим типом коронавірусу, можуть мати антитіла, які допоможуть при боротьбі з COVID-19.

Такими є результати дослідження групи українських вчених під керівництвом професора Ростислава Білого.

Наразі перепринт роботи українських вчених опублікований на medRxiv.

Згідно з їхніми дослідженням, коронавіруси викликають перехресний гуморальний імунітет.

 Фото lightsource/Depositphotos

"Це означає, що людина, яка перехворіла на якесь банальне ГРЗ, викликане одним з численних коронавірусів, що "ходять" кожного року, має шанси отримати антитіла проти пандемічного SARS-CoV-2. 

Цілком можливо, що саме цим викликаний настільки різний перебіг хвороби у зовні однаково здорових людей, який є однією з основних загадок теперішньої пандемії", – пояснює науковець Семен Єсилевський, коментуючи дослідження групи українських вчених. 

Зазначається, що ця особливість відкриває нові можливості в боротьбі з коронавірусними інфекціями.

Вас також може зацікавити:

Коли українці можуть набути колективний імунітет від COVID-19, і що це дасть – вчені КПІ

Імунні клітини мають запам'ятовувати COVID-19, і це може бути важливіше за наявність антитіл. Дослідження

Як виробляється імунітет проти вірусу, і зокрема проти COVID-19

Вакцина БЦЖ ймовірно допомагає легше переносити COVID-19. Дослідження

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
powered by lun.ua
 453
Суспільство

Що ще можна зробити? Як "Агенти змін" допомагають підліткам втілювати круті ініціативи

Орися Грудка
 8111
КУЛЬТУРА

"Елвіс тут навіки". Чому в Києві полюбили танцювати бугі-вугі

Ілона Громлюк
 5890
Суспільство

27 україномовних подкастів на будь-який смак. ДОБІРКА

Катерина Хорощак