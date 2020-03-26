Як 67 мільйонів, за які мали закупити захист лікарям, чекають "дерибану" в МОЗі

Вчора у 4 лікарів з тернопільської області підтвердили COVID-19.

Двоє з них сімейні лікарі, до яких в першу чергу побігли хворі із симптомами.

Інфікувалися вони через те, що в медичних працівників по всій Україні до цих пір немає базового захисту від вірусу: костюмів, масок, рукавиць.

Все це могло б вже давно бути в лікарнях і захищати тих, хто сьогодні стали солдатами з новою війною і першими, хто піддається атаці вірусу – лікарі.

Ще 19 лютого попередній уряд Олексія Гончарука затвердив постанову, за якою повинні були закупити 1,1 млн масок, 125 тисяч ізоляційних халатів та майже 150 тисяч респіраторів.

Все це могло б вже давно бути в лікарнях і захищати лікарів

Але договір на поставку і закупівлю препаратів і виробів вже три тижні валяється на столі у міністра охорони здоров'я Іллі Ємця.

Це документ, яким 67 млн грн можна було б давно використати на закупівлю необхідних тестів та найголовніше – захисту лікарів та медичного персоналу, що і передбачалося.

Це гроші, які були зекономлені міжнародною організацією при закупівлі препаратів для лікування раку. Міжнародна агенція закупила все, що замовила Україна, але домовилася про додаткові знижки для країни, отримавши величезну економію.

Ці 67 млн зекономлених коштів ще попереднім урядом були частково розподілені на закупівлю необхідних засобів для боротьби з коронавірусом та захисту медичного персоналу.

Все, що потрібно було для того, щоб цей перелік закупили ще кілька тижнів тому – це підпис міністра.

Але міністр охорони здоров'я Ілля Ємець не спішить підписувати цей договір, адже не хоче, щоб це все закуповувалось міжнародною організацією, а не своїм "смотрящім".

Одного з таких, раніше звинувачуваного в крадіжках, він вже намагався поставити в державне підприємство "Медичні закупівлі".

Але ж тут в міністра виникла проблема – в рішенні ще старого Кабміну вказано, що закупівля має відбуватися через міжнародну організацією.

Тепер Ємцю – або попрощатися з 67 млн без можливості їх "дерибану", або змінювати це все знову через постанову Кабміну.

В цей самий час поки в МОЗі роздумують, як таки "роздерибанити" 67 млн, тисячі медиків чекають на захист, який їм необхідний, щоб зберегти свої життя і рятувати наші.

Свого часу ДБР порушило кримінальне провадження за "браковані" бронежилети в армії.

Цікаво – чи порушать правоохоронці провадження проти "свого" міністра зараз, адже для медика костюм сьогодні – це як бронижилет для військового на фронті.

І вони не просто браковані – їх немає, через те, що не можуть придумати, як "поділити" 67 млн грн.

Олександра Устінова, народний депутат від партії "Голос", спеціально для УП.Життя

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