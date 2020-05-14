МОЗ пропонує медзакладам купувати у вітчизняних виробників костюми різних рівнів захисту

У Міністерстві охорони здоров'я пропонують медичним закладам купувати сертифіковані костюми різних рівнів захисту, оцінюючи ризики медпрацівників.

Таке рішення допоможе владнати ситуацію із закупівлею засобів захисту українського виробництва.

Про це під час брифінгу 14 травня розповіла заступниця Міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

Стандартом передбачено шість рівнів безпеки захисних костюмів. Фото Milkos/Depositphotos

"Власникам медичних закладів та міським і обласним радам, які здійснюють купівлю засобів захисту, рекомендуємо захищати не лише лікарів в палатах та лабораторіях, але й організовувати подібний захист для інших категорій працівників.

Власник закладу та місцева влада повинні визначати рівень ризику: чим нижчий ризик – тим нижчим бути рівень захисту.

Це дасть можливість виробникам реалізовувати нашу продукцію та зрушить з місця питання організації виробництва та подальшої сертифікації", – зазначила замміністра.

Крім того, мова йде про відповідність вітчизняних засобів захисту відповідним нормам та стандартам.

"Без сертифікації українські виробники наразі пропонують продукцію, яка не просто не захищає, а є неприйнятною.

Це комбінезони з марлі, бязі та бавовни, які можуть пропускати віруси, бактерії, а також рідину та вологу.

Такий захист є профанацією, тому ми повинні чітко встановити, що саме ми потребуємо та в якій кількості, щоб українські виробники могли підготуватися та стандартизуватися", – додає Світлана Шатовалова.

При цьому місцеві виробники зазначають, що нині український ринок насичений товарами захисту.

Тому не розуміють, яку кількість товарів та якого типу їм потрібно виготовляти.

Але погоджуються, що не всі захисні костюми повинні бути найвищого рівня захисту, оскільк це впливає на бюджет.

"Не всі захисні костюми для медичних закладів повинні бути з найвищим рівнем захисту, бо мова йде також про бюджет (18-20 доларів за костюм – це достатньо дорого).

Некоректно порівнювати різні типи продукції за однією ціною.

Якщо вимоги продукції щодо ризику зараження мінімальні, то і продукція повинна коштувати дешевше.

Не можна порівнювати одноразові захисні комбінезони з низьким рівнем захисту, які можуть коштувати 200-250 гривень та одяг з максимальним рівнем герметизації швів та захисним матеріалом", – пояснює керівник компанії "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський.

За стандартом передбачено шість рівнів безпеки захисних костюмів.

"Костюми та захисні комбінезони градуються відповідно рівню ризику.

Від найпростіших, які захищають від пилу, до тих, які можна використовуватися під час лікування хворих на коронавірус – це шостий найвищий тип", – пояснює заступник міністра розвитку економіки Тарас Качка.

При цьому вітчизняні виробники повинні одразу зазначити до якого рівня захисту відноситься їхня продукція, а в окремих випадках проводити аналіз засобів у спеціалізованій лабораторії.

"Державний стандарт передбачає, що виробник із самого початку визначає до якого типу рівня ризиків відноситься його продукт.

Відповідним чином маркує свою продукцію та супроводжує її документально.

В деяких випадках ці дії виробника мають супроводжуватися лабораторними дослідженнями – в Україні діє 36 лабораторії, які працюють з цим стандартом.

Проте технічне оснащення цих лабораторій не дозволяє зробити перевірку на всі без винятку типів, тому ми використовуємо можливості міжнародної співпраці", – розповідає Тарас Качка.

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