Учням таки можуть міряти температуру в школі

Інформації про вимірювання температури у дітей в школі у рекомендаціях Міністерства охорони здоров'я немає.

Але цю процедуру школи можуть організувати на свій розсуд.

Про це в коментарі "Українській правді. Життя" повідомив фахівець з інфекційного контролю Центру громадського здоров’я Роман Колесник.

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"Обов’язкової вимоги в постанові немає, але в документі не можна прописати всі тонкощі. Додаткові вимоги можуть бути в закладу свої. Зокрема, це залежить від медичного працівника, який там працює.

І це абсолютно нормально міряти температуру на вході або перед початком навчання", - розповів Колесник.

Фото: halfpoint/Depositphotos

За його словами, є два основних варіанти, коли можуть дітям міряти температуру.

Перший - при вході в заклад освіти.

"Інший можливий варіант - температуру можуть міряти вчителі перед початком занять, коли опитуватимуть про самопочуття", - додав експерт.

Проте він наголосив, що температуру, насамперед, мають вимірювати батьки. І якщо температура більше 37,2 °C, то не вести дитину до школи.

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"ЇЇ слід відвести в окреме приміщення, надіти маску, повідомити батьків про симптоми, при потребі викликати "швидку" або мобільну бригаду, щоб провести тестування.

Після цього дитина має перебувати або на самоізоляції, або в лікарні, якщо випадок середньої важкості", – пояснював очільник МОЗ Максим Степанов.

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