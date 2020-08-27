Учням таки можуть міряти температуру в школі

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
301
27 серпня 2020

Інформації про вимірювання температури у дітей в школі у рекомендаціях Міністерства охорони здоров'я  немає. 

Але цю процедуру школи можуть організувати на свій розсуд.

Про це в коментарі "Українській правді. Життя" повідомив фахівець з інфекційного контролю Центру громадського здоров’я Роман Колесник.

"Обов’язкової вимоги в постанові немає, але в документі не можна прописати всі тонкощі. Додаткові вимоги можуть бути в закладу свої. Зокрема, це залежить від медичного працівника, який там працює. 

І це абсолютно нормально міряти температуру на вході або перед початком навчання", - розповів Колесник.

Фото: halfpoint/Depositphotos

За його словами, є два основних варіанти, коли можуть дітям міряти температуру.

Перший - при вході в заклад освіти.

"Інший можливий варіант - температуру можуть міряти вчителі перед початком занять, коли опитуватимуть про самопочуття", - додав експерт.

Проте він наголосив, що температуру, насамперед, мають вимірювати батьки. І якщо температура більше 37,2 °C, то не вести дитину до школи. 

Якщо у дитини виявили ознаки  ГРВІ за відсутності батьків:

"ЇЇ слід відвести в окреме приміщення, надіти маску, повідомити батьків про симптоми, при потребі викликати "швидку" або мобільну бригаду, щоб провести тестування.

Після цього дитина має перебувати або на самоізоляції, або в лікарні, якщо випадок середньої важкості", пояснював очільник МОЗ Максим Степанов.

Вас також може зацікавити:

Навчання з 1 вересня: нові рекомендації МОЗ та про що вони мовчать

6 порад про те, як допомогти дитині звикнути до маски на обличчі

10 порад від психолога: як батькам і дітям підготуватися до початку навчального року в умовах карантину

Що мають робити вчителі, якщо в учня симптоми COVID-19: інструкція від департаменту освіти і науки Києва

До школи з 1 вересня: який досвід роботи закладів освіти Україна вже може перейняти у інших країн

Діти та COVID-19: як малюки переносять коронавірус, "червоні прапорці" для батьків та що робити породіллям

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
powered by lun.ua
 119
Суспільство

Класна атмосфера. Як організувати комфортне та сприятливе освітнє середовище

Фелікс Літвін
 7618
Суспільство

Навчання з 1 вересня: нові рекомендації МОЗ та про що вони мовчать

Катерина Хорощак
 5250
Суспільство

10 порад від психолога: як батькам і дітям підготуватися до початку навчального року в умовах карантину

Наталія Рудніченко