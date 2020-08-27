Учням таки можуть міряти температуру в школі

Інформації про вимірювання температури у дітей в школі у рекомендаціях Міністерства охорони здоров'я немає.
Але цю процедуру школи можуть організувати на свій розсуд.
Про це в коментарі "Українській правді. Життя" повідомив фахівець з інфекційного контролю Центру громадського здоров’я Роман Колесник.
"Обов’язкової вимоги в постанові немає, але в документі не можна прописати всі тонкощі. Додаткові вимоги можуть бути в закладу свої. Зокрема, це залежить від медичного працівника, який там працює.
І це абсолютно нормально міряти температуру на вході або перед початком навчання", - розповів Колесник.
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За його словами, є два основних варіанти, коли можуть дітям міряти температуру.
Перший - при вході в заклад освіти.
"Інший можливий варіант - температуру можуть міряти вчителі перед початком занять, коли опитуватимуть про самопочуття", - додав експерт.
Проте він наголосив, що температуру, насамперед, мають вимірювати батьки. І якщо температура більше 37,2 °C, то не вести дитину до школи.
"ЇЇ слід відвести в окреме приміщення, надіти маску, повідомити батьків про симптоми, при потребі викликати "швидку" або мобільну бригаду, щоб провести тестування.
Після цього дитина має перебувати або на самоізоляції, або в лікарні, якщо випадок середньої важкості", – пояснював очільник МОЗ Максим Степанов.
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