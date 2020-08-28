Скільки одноразових масок знадобиться учневі на один день – пояснення МОЗ

На думку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, учневі буде достатньо однієї одноразової маски на день.

Про це очільник міністерства повідомив під час брифінгу 28 серпня.

Таку кількість Степанов аргументує тим, що одноразову маску можна використовувати лише три години за умови безперервного носіння.

Реклама:

При цьому міністр зазначив, що учням не потрібно одягати захисні маски під час проведення занять.

Учні 1-4 класу можуть можуть приходити у школу чи пересуватися без масок чи респіраторів. Фото halfpoint/Depositphotos

"Якщо дитина користується звичайною одноразовою маскою, то їй достатньо однієї маски на день.

Тому що вона не постійно в ній знаходиться.

Можна покласти маску в кишеню, коли починається урок, а на перерві – одягнути знову.

Крім того, зараз є багато тканинних масок. Коли дитина прийшла додому цю маску потрібно випрати та попрасувати", – додав глава МОЗ.

У нових рекомендаціях зазначено, що учні 1-4 класу можуть можуть приходити у школу чи пересуватися без масок чи респіраторів.

Реклама:

При цьому в Центрі громадського здоров'я зазначають, що маски рекомендовано носити всім учням, якщо вони роблять це правильно.

"Те, що можна не носити – не означає, що носити не рекомендовано.

Рекомендації для всіх залишаються однаковими. Якщо дитині правильно пояснити, і вона буде носити і користуватися маскою правильно, то звичайно, що маску рекомендовано носити.

Єдиним винятком є діти до двох років", – пояснив фахівець з інфекційного контролю ЦГЗ Роман Колесник.

Вас також може зацікавити: