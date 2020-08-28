1 млрд економії: "Медзакупівлі" хочуть придбати вдвічі дешевші костюми для медиків, ніж МОЗ

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" хоче придбати костюми для медиків вартістю 246 грн.

При цьому у Міністерстві охорони здоров’я раніше планували придбати костюми по 488 грн. Таким чином, "Медичні закупівлі" зможуть зекономити 1 млрд гривень, виділених з Фонду боротьби з COVID-19, повідомляє Bihus.info. Реклама: Зазначається, що оголошення про пошук постачальників вже з’явились на сайті публічних закупівель Prozorro.

"Медзакупівлі" хочуть придбати вдвічі дешеві костюми для медиків, ніж МОЗ Фото Milkos/Depositphotos

Близько 5 млн гривень підуть на закупівлю 20 тисяч костюмів ціною 246 грн.

Ще 2 млн 320 тисяч "Медичні закупівлі" планують витратити на 40 тисяч медичних халатів (58 грн).

Всього за підрахунками міністерства медичним працівникам потрібно 4 млн одиниць захисного одягу.

Щоб покрити ці витрати, з антиковідного Фонду попросили 2 мільярди 135 тисяч грн.

При цьому "Медичні закупівлі" можуть вберегти 1 млрд грн, купивши одяг за нижчою ціною.

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У травні Уряд виділив МОЗу 3 млрд грн з з Фонду боротьби COVID-19.

Частина коштів була передбачена на доплати медикам і закупівлю обладнання. А 2,4 млрд грн – безпосередньо на закупівлю засобів захисту.

Станом на 20 серпня з цієї суми на засоби для захисту медиків виділили лише лише 37 млн гривень –1.5% від загального бюджету.

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