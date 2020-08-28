1 млрд економії: "Медзакупівлі" хочуть придбати вдвічі дешевші костюми для медиків, ніж МОЗ

Дарія Поперечна УП.Життя
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28 серпня 2020

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" хоче придбати медичні костюми для медиків вартістю 246 грн.

При цьому у  Міністерстві охорони здоров’я раніше планували придбати костюми по 488 грн. 

Таким чином, "Медичні закупівлі" зможуть зекономити 1 млрд гривень, виділених з Фонду боротьби з COVID-19, повідомляє Bihus.info.

Зазначається, що оголошення про пошук постачальників вже з’явились на сайті публічних закупівель Prozorro.

 "Медзакупівлі" хочуть придбати вдвічі дешеві костюми для медиків, ніж МОЗ Фото Milkos/Depositphotos

Близько 5 млн гривень підуть на закупівлю 20 тисяч костюмів ціною 246 грн

Ще 2 млн 320 тисяч "Медичні закупівлі" планують витратити на 40 тисяч медичних халатів (58 грн)

Всього за підрахунками міністерства медичним працівникам потрібно 4 млн одиниць захисного одягу.

Щоб покрити ці витрати, з антиковідного Фонду попросили 2 мільярди 135 тисяч грн

При цьому "Медичні закупівлі" можуть вберегти 1 млрд грн, купивши одяг за нижчою ціною. 

У травні Уряд виділив МОЗу 3 млрд грн з з Фонду боротьби COVID-19.

Частина коштів була передбачена  на доплати медикам і закупівлю обладнання. А  2,4 млрд грн – безпосередньо на закупівлю засобів захисту.

Станом на 20 серпня з цієї суми на засоби для захисту медиків виділили лише лише 37 млн гривень –1.5% від загального бюджету.

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