В Україні на самоізоляцію вже відправили 145 класів – Степанов

145 з 199 704 класів були відправлені на самоізоляцію, відповідно до результатів епідеміологічних досліджень.

Про це на пресбрифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Це було зроблено відповідно до рекомендацій лікарів та епідеміологів", - сказав він.

Нагадаємо, що наприкінці липня Міністерство охорони здоров’я надало тимчасові рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти.

22 серпня рекомендації оновили.

Максим Степанов

Згідно з рекомендаціями:

✅ Для учнів 1-4 класів пересування у закладах освіти буде дозволятися без використання маски та распіратора.

✅ В регіонах, що відносяться до помаранчевого рівня епідеміологічної небезпеки, педагогам в процесі викладання навчальної дисципліни рекомендовано використовувати захисні щитки.

Вчителі, які працюють в жовті або зелені зоні, повинні просто дотримуватися відповідної дистанції.

✅ Допуск вчителів на роботу відбуватиметься тільки після проведення відповідної термометрії.

✅ У випадку підтвердження випадку коронавірусної хвороби когось із учнів, весь клас повинен піти на самоізоляцію та провести заходи, передбачені галузевими стандартами МОЗ.

✅ Дозатори та антисептики повинні знаходитися у закладі тільки на вході, в подальшому рекомендується ретельно мити руки після кожного уроку.

Вас також може зацікавити: