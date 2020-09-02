У МОЗ уточнили, які симптоми найчастіше зустрічаються у хворих на COVID-19

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 2 вересня розповів, які симптоми найчастіше зустрічаються у хворих на коронавірус.

Серед них – лихоманка, сухий кашель, ускладнене дихання.

"Ці симптоми можуть бути як сильно виражені, так і ні, захворювання може протікати і безсимптомно", – додав Ляшко.

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Він розповів, що Всесвітня організація охорони здоров’я на основі проведеного аналізу всіх випадків коронавірусної хвороби зробила своєрідний рейтинг симптомів:

лихоманка зустрічається у 88% хворих на COVID-19, сухий кашель – у 67%, слабкість – у 38%, ускладнене дихання – у 18%, біль у горлі – у 13%, головний біль – у 13%, біль у м’язах, відчуття холоду, нудота і блювота – 5-10%.

"Втрата відчуття смаку і запаху є специфічними симптомами, які майже відразу вказують на COVID-19, оскільки ці симптоми не характерні для інших інфекційних хвороб", – додав Ляшко.

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