У МОЗ уточнили, які симптоми найчастіше зустрічаються у хворих на COVID-19

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 2 вересня розповів, які симптоми найчастіше зустрічаються у хворих на коронавірус.
Серед них – лихоманка, сухий кашель, ускладнене дихання.
"Ці симптоми можуть бути як сильно виражені, так і ні, захворювання може протікати і безсимптомно", – додав Ляшко.
Він розповів, що Всесвітня організація охорони здоров’я на основі проведеного аналізу всіх випадків коронавірусної хвороби зробила своєрідний рейтинг симптомів:
- лихоманка зустрічається у 88% хворих на COVID-19,
- сухий кашель – у 67%,
- слабкість – у 38%,
- ускладнене дихання – у 18%,
- біль у горлі – у 13%,
- головний біль – у 13%,
- біль у м’язах, відчуття холоду, нудота і блювота – 5-10%.
"Втрата відчуття смаку і запаху є специфічними симптомами, які майже відразу вказують на COVID-19, оскільки ці симптоми не характерні для інших інфекційних хвороб", – додав Ляшко.
Вас також може зацікавити:
Ті, хто безсимптомно хворіють на COVID-19, швидше втрачають антитіла. Дослідження
Симптоми коронавірусу: як COVID-19 впливає на різні частини тіла
Коронавіруси можуть викликати перехресний імунітет – дослідження українських вчених
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя