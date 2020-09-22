З наступного року сімейний лікар отримуватиме 710 гривень за пацієнта

Міністерство охорони здоров'я підвищує тариф для сімейних лікарів за первинну медичну допомогу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 22 вересня.

"Фінансування відбувається через сплату НСЗУ. За кожну укладену декларацію сплачується сума – в цьому році вона складає 600 грн, в наступному році вона складатиме 710 грн.

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Ми підвищили тариф. Він не підвищувався два роки.

Наша логіка нових розрахунків проста – виходячи з реальної заробітної плати", – повідомив очільник відомства.

МОЗ підвищує тариф для сімейних лікарів за первинну медичну допомогу

Степанов розповів, що також оплата роботи конкретного сімейного лікаря буде залежати від коефіцієнтів:

"Окрім кількості пацієнтів в цього сімейного лікаря, ще є індивідуальні особливості пацієнтів. Може бути, що вони в переважній більшості з гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом. Або сімейний лікар працює в гірських районах.

Усі ці особливості ми закладали в розрахунок фінансування за первинну допомогу через відповідні коефіцієнти.

Також ми будемо домагатися максимальної якості надання первинної медичної допомоги. Через коефіцієнти.

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Наприклад, питання імунізації. Лікар повинен проводити вакцинізацію серед тих пацієнтів, з ким у нього укладений договір.

Ми заклали додаткову суму грошей за ведення пацієнтів амбулаторно, хворих на туберкульоз".

Глава МОЗ уточнив, що загальна кількість декларацій укладена з сімейними лікарями – трохи більше, ніж 31 млн.

Всього на 2021 рік сімейним лікарям мають виплатити за деклараціями 23 млрд гривень.

Степанов уточнив, що всього на 2021-й рік МОЗ подав бюджетний запит на рівні 296 млрд грн.

"225 млд передбачено на програму медичних гарантій – сімейні лікарі, міські лікарні, пологові будинки, обласні лікарні, районні лікарні. Вони всі отримують фінансування через Національну службу здоров'я за програмою медичних гарантій", – пояснив міністр.

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