У Харкові звільняються лікарі через наплив пацієнтів з СОVID-19

В опорні лікарні № 25 у Харкові 25 медиків написали заяви на звільнення.
Причиною такого рішення став інтенсивний наплив пацієнтів з коронавірусною хворобою.
Про ситуацію розповіла заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан в коментарі "Суспільному".
"25 людей на сьогоднішній день подали заяви на звільнення, я розмовляла з головним лікарем, .
Він з ними працює, обговорює, просить залишитися, тому що у нас немає іншого виходу. Кадрів немає.
Медичних кадрів, які нам сьогодні потрібні, в тій кількості, їх на сьогодні немає", – повідомила Горбунова-Рубан.
|В опорні лікарні № 25 у Харкові 25 медиків написали заяви на звільнення. Фото DragonImages/Depositphotos
За її словами, заклад розрахований на 100 пацієнтів, але протягом 16-18 вересня до лікарні поступило уже 96 пацієнтів.
Наразі у закладі не вистачає медсестер, анестезіологів та терапевтів.
"Люди, які повинні працювати з COVID-хворими, розуміють, що вони можуть захворіти.
Вони пишуть заяви, тому що їм страшно за себе, за своїх близьких", – сказала заступниця мера.
У міській адміністрації кажуть, що зі свого боку підготувалися до напливу хворих як змогли.
Проте для медпрацівників початок роботи з хворими був великим стресом і навантаженням.
"Персонал був згоден працювати до тих пір, поки не потрапив у сам процес", – зауважила Світлана Горбунова-Рубан.
Наразі лікарів будуть просити залишитися на своїх робочих місцях.
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