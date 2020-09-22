У Харкові звільняються лікарі через наплив пацієнтів з СОVID-19

Дарія Поперечна УП.Життя
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22 вересня 2020

В опорні лікарні № 25 у Харкові 25 медиків написали заяви на звільнення.

Причиною такого рішення став інтенсивний наплив пацієнтів з коронавірусною хворобою. 

Про ситуацію розповіла заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан в коментарі "Суспільному".

"25 людей на сьогоднішній день подали заяви на звільнення, я розмовляла з головним лікарем, . 

Він з ними працює, обговорює, просить залишитися, тому що у нас немає іншого виходу. Кадрів немає.

Медичних кадрів, які нам сьогодні потрібні, в тій кількості, їх на сьогодні немає", – повідомила Горбунова-Рубан.

 В опорні лікарні № 25 у Харкові 25 медиків написали заяви на звільнення. Фото DragonImages/Depositphotos

За її словами, заклад розрахований на 100 пацієнтів, але протягом 16-18 вересня до лікарні поступило уже 96 пацієнтів. 

Наразі у закладі не вистачає медсестер, анестезіологів та терапевтів.

"Люди, які повинні працювати з COVID-хворими, розуміють, що вони можуть захворіти.

Вони пишуть заяви, тому що їм страшно за себе, за своїх близьких", – сказала заступниця мера.

У міській адміністрації кажуть, що зі свого боку підготувалися до напливу хворих як змогли.

Проте для медпрацівників початок роботи з хворими був великим стресом і навантаженням.

"Персонал був згоден працювати до тих пір, поки не потрапив у сам процес", – зауважила Світлана Горбунова-Рубан.

Наразі лікарів будуть просити залишитися на своїх робочих місцях. 

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