У київській лікарні хворих на COVID-19 вже кладуть у корпус з пацієнтами груп ризику

Через нестачу місць у Олександрівській клінічній лікарні міста Києва ліжка для хворих на COVID-19 розмістили у корпусі з пацієнтами, які страждають на ниркову недостатність.

Зокрема, у корпусі №5 один з поверхів займає філія "Київського міського центру нефрології та діалізу".

Тепер корпус розділений на зони для пацієнтів, які потребують діалізу та хворих на коронавірусну інфекцію.

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У Олександрівській лікарні зауважують, що за наказом Київської міської ради їхній медзаклад визначено госпітальною базою для хворих на COVID-19, тому до прийому задіяні майже всі корпуси закладу.

"В лікарні розгорнуто 430 інфекційних ліжок, зокрема 50 інтенсивної терапії для пацієнтів з підозрою та підтвердженим діагнозом COVID-19, тому майже всі корпуси задіяні для надання допомоги пацієнтам.

В корпусі №5 розміщено 100 перепрофільованих ліжок", – коментують ситуацію в медзакладі.

Корпус розділений на зони для пацієнтів, які потребують діалізу та хворих на коронавірусну інфекцію. Фото Wavebreakmedia/Depositphotos

Пацієнти, які лікуються у відділенні, стурбовані таким рішенням, оскільки через ослаблений імунітет перебувають у підвищеній зоні ризику.

Рідні пацієнтів, які лікуються у відділенні гемодіалізу, розповідають "Українській правді. Життя", що процедура очищення крові є життєво важливою і повинна проводитися тричі на тиждень. Триває вона близько 4 годин.

Крім того, багато пацієнтів, які потребують такого лікування – літні люди.

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Керівник центру нефрології та діалізу Едуард Красюк зауважує, що зони між пацієнтами з нирковою недостатністю та хворими на COVID-19 не пересікаються, а таке рішення – вимушені заходи через нестачу місць.

"Олександрівська лікарня являється опорною лікарнею, яка приймає пацієнтів, хворих на COVID-19 міста Києва.

Зараз кількість пацієнтів щоденно збільшується і тих площ, де вони лікувалися раніше, просто не вистачає.

В корпусі № 5, на 4 поверсі базується наша філія, де лікуються пацієнти з гемодіалізом (вони не мають COVID-19).

Там закрита локація, яка має окремий вихід. В пацієнтів з чистої зони є свій маршрут – я сам його перевірив.

В цьому корпусі розміщують також ліжка для хворих на корона вірусну інфекцію, але не на базі нашого відділення", – розповідає Красюк.

Стосовно ризику інфікування пацієнтів, які відвідують корпус №5 у Олександрівській лікарні, в медзакладі кажуть, що дотримуються санітарно епідемічних норм.

"В лікарні проведено зонування приміщень відділень з дотриманням санітарно-епідеміологічних з урахуванням наказу Міністерства охорони здоров'я від 28.03. 2020 "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)" зі змінами та узгоджено з епідеміологом", – зазначають у медзакладі.

Проте пацієнти з таким твердження не погоджуються, запевняють – зони пересікаються між собою, зокрема, при виході з будівлі.

Корпус №5 Олександрівської клінічної лікарні

Корпус №5 Олександрівської клінічної лікарні

При цьому Едуард Красюк зазначає, що ситуація з Олександрівською лікарнею не є унікальною.

Оскільки нефрологічний центр теж приймає пацієнтів хворих на COVID-19, якщо паралельно вони потребують гемодіалізу.

Ліжка для таких хворих розташовані в кормусі центру на базі Київської клінічної лікарні лікарні №3.

"Тут справа не лише в Олександрівській лікарні, у нас в центрі на вулиці Петра Запорожця є також розкриті ліжка для пацієнтів, які мають COVID-19.

Центр являється опорною базою для пацієнтів, які лікуються на гемодіалізі та мають підозру або виявлену коронавірусну інфекцію.

В цьому корпусі є окрема локація, аналогічно ізольована як і в Олександрівській лікарні, де лікуються хворі на COVID-19 з нирковою недостатністю.

І в цьому самому приміщенні ми лікуємо і "чистих" хворих, яких набагато більше.

В Олександрівській лікарні хворих на гемодіаліз близько 90 пацієнтів, а на Петра Запорожця – 360.

Наші інфраструктури не готові до прийому такого масового напливу інфекційних хворих. Тому потрібно ставитися з розумінням", – пояснює завідувач нефрологічного центру.

Нещодавно головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що через ріст госпіталізації на COVID-19, до переліку лікарень, які приймають хворих, вводяться нові заклади охорони здоров'я.

Зокрема таке рішення було прийнято по 6 регіонах – місто Київ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська та Рівненська області.

За даними Національної служби здоров'я, за липень кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусною інфекцією зросла на 25%.

Всього в липні було госпіталізовано 39% захворілих пацієнтів, а в серпні – 34%.

Стосовно спекуляцій з кількістю хворих Ляшко зазначив, що сума коштів, яку виплачують закладу охорони здоров’я, взагалі не залежить від кількості хворих на COVID-19 або пацієнтів з підозрою, які перебувають у цьому закладі.

Тому лікарі не можуть маніпулювати кількістю госпіталізацій, щоб отримувати більше грошей.

Загалом по країні завантаженість ліжок для пацієнтів з COVID-19, станом на серпень, становила 24%, але ситуація відрізнялась по регіонах.

Наприклад, у Львівській області вона складала трохи більше 53% від загальної кількості ліжок, у Києві, Івано-Франківській та Чернівецькій областях – 48%, в Рівненській – 46%.

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