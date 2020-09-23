Коли медики нарешті отримають обіцяне підвищення зарплати. Розповідає МОЗ



Наприкінці вересня українські медики мають отримати підвищену заробітну плату.

Це підвищення відбудеться через доплати, повідомив 23 вересня на пресбрифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ці доплати застосовуються для всіх без виключення медичних працівників.

Наприкінці вересня чи в перших числах жовтня, коли вони отримують заробітну плату за вересень, вони повинні отримати цю доплату", – сказав він.

Він також додав, що через те, що договори укладаються через Національну службу здоров'я (НСЗУ), головні лікарі повинні подати заявки – штатний розклад свого лікувального закладу, щоб отримати відповідні кошти на здійснення цих доплат.

"З 11 вересня НСЗУ почала приймати ці заявки, щоб укласти договори та перерахувати кошти.

Станом на вечір 22 вересня лише 784 заклади майже з 1600 подали ці заявки на отримання заробітної плати.

Підкреслюю, щоб скласти цю заявку потрібно максимум 15-20 хвилин часу", – каже Степанов.

Максим Степанов

Нагадаємо, що 22 вересня на селекторній нараді президент Володимир Зеленський звернувся до очільника МОЗ з питанням: "На якому етапі підвищення зарплат медикам".

Урядовець відзвітував, що нині Національна служба здоров’я підписує договори з 1600 лікарнями, з третиною закладів угоди вже укладено.

Президент також звернувся до міністра охорони здоров’я з вимогою пояснити, чому досі не витрачено 100 мільйонів гривень, передбачених у бюджеті на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень.

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