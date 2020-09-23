Ляшко стверджує, що Україна більше тестує, ніж Польща. Що з цією заявою не так

Україна проводить більше тестів, ніж Польща.

Таку заяву опублікував на своїй офіційній сторінці у Facebook головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Станом на сьогодні, в Україні проведено понад 2,1 млн досліджень методом ПЛР та майже півтора мільйона досліджень методом ІФА. Щодня лабораторії проводять близько 30 тисяч досліджень.

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За останні два тижні Україна проводить тестів більше, ніж Польща. Відповідно Україна – 66,3 на 100 тис. населення, Польща - 47,9", – сказав він.

Проте чи означає це, що ми нарешті впорались з викликами пандемії та розгорнули нормальну систему тестування?

Скоріше за все, ні.

Якщо подивитись на те, скільки всього тестувань було проведено Польщею за весь час пандемії, то ми побачимо цифру в 3 177 776 ПЛР-тестувань.

Польща провела 83 986 ПЛР-досліджень на 1 млн населення.

Україна провела таких досліджень – 47 616.

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Більша кількість досліджень в Україні протягом останніх двох тижнів легко пояснюється значним збільшенням випадків COVID-19 в Україні.

Якщо подивитись на те, скільки всього тестувань було проведено Польщею за весь час пандемії, то ми побачимо цифру в 3 177 776 ПЛР-тестувань.

Фото: photoquique/Depositphotos

Станом на 23 вересня в Україні було оголошено 3497 нових випадків.

В Польщі за цей же період зафіксовано – 974.

При цьому, що і в Україні, і в Польщі приблизно співмірна кількість населення.

Польща дійсно може дозволити собі знизити потужності, тому що на відміну від нас – це одна з багатьох європейських країн, яка правильно використала карантин, стверджував ще 16 вересня ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

"Кількість тестів в Україні росте не тому, що в нас є стратегія тестування. А тому, що в нас з'явилося дуже багато інфікованих, яким треба робити тести.

Ось як це працює.

Добра система тестування діє на випередження. Ви проводите багато тестів, якомога більше.

Чим більше проводите, тим менший буде відсоток позитивних результатів. Це називається коефіцієнт виявлення або positivity rate", – пояснював він на своїй сторінці у Facebook 14 вересня.

Прийнятним рівнем виявлення для європейської системи тестування вважається не більше 5%. В Україні цей показник на сьогодні – 11%.

Також МОЗ Польщі представили осінню стратегію протидії COVID-19, що передбачає перехід від загальнонаціональних до регіональних методів, а також планується розширити мережу місць для тестування на COVID-19, створити три рівні шпиталів для інфікованих, ввести в дію електронну систему інформування про можливе зараження, посилити захист груп ризику тощо.

Павло Ковтонюк також зауважував, що ефективна система тестування – це така, що працює на випередження.

"По суті, попри збільшення тестування, ми все одно не встигаємо за збільшенням випадків, не встигаємо ізольовувати контактних, а значить – стримувати поширення вірусу", – уточнює Ковтонюк.