Від 36 тисяч гривень: скільки коштуватимуть пологи з 2021 року – Степанов

З 2021 року Міністерство охорони здоров'я планує збільшити тариф на надання медичної допомоги при пологах та запровадити коефіцієнти, які дозволять регулювати суму залежно від складності випадку.

Про це повідомив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 30 вересня.

Тариф коливатиметься від 35 972 гривень до 194 489 гривень. Ці гроші виплачуватиме лікарням держава.

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Нагадаємо, існує пакет безоплатних послуг при пологах. У 2019 році сума за пологи становила 8500 грн. У 2020 її збільшили до 24 тис грн.

"В нас одним з пріоритетів є надання медичної допомоги в повному обсязі при пологах 100% наших громадян, які народжують.

По-перше, ми збільшуємо саму ставку фінансування при пологах. По-друге, з наступного року в нас будут введені додаткові коефіцієнти: в нас є звичайні пологи, а є пологи з ускладненнями.

Тоді треба більш кваліфікована, більш спеціалізована медична допомога", - розповів Степанов.

Фото: IgorTishenko/Depositphotos

Окрім того, за його словами, важливим є надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках.

"Це коли дитинка народжується з малою вагою і потрібно її рятувати, потрібно, щоб їй було надано в повному обсязі цю медичну допомогу.

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Більше того, там достатньо дороговартісні ліки, які потребує ця дитина. І ми це теж прорахували", - сказав міністр.

Степанов додав, що МОЗ розраховує на 270 тисяч пологів на рік.

Також Національна служба здоров'я пропонує виділити в окремий пакет послуги з ведення вагітності в амбулаторних умовах.

За цим пакетом пацієнтка зможе безоплатно отримати:

динамічне спостереження вагітності, включаючи контроль за станом здоров’я вагітної, повнотою обстежень, консультацій, виконанням лікувально-профілактичних заходів,

організація та проведення диспансерного нагляду (взяття на облік, розробка індивідуального плану ведення вагітності відповідно групи ризику),

лабораторні та інструментальні дослідження згідно з галузевими стандартами та проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на попередження ускладнень вагітності і післяпологового періоду,

а також психопрофілактична підготовка вагітної до пологів.

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