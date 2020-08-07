Які послуги при пологах мають бути безоплатними. Пояснює Нацслужба здоров'я

396 медзакладів на надання медичної допомоги при пологах уклали контракти з Національною службою здоров'я України.
70 з них – спеціалізовані пологові будинки та перинатальні центри, повідомили в НСЗУ.
Майже 61 000 пацієнток отримали допомогу при пологах в цих медзакладах у квітні-червні. А НСЗУ виплатила цим закладам 500 млн грн за надання допомоги пацієнткам.
В рамках Програми медичних гарантій пацієнт отримує безоплатно такі послуги при пологах:
📌 моніторинг стану вагітної, породіллі та новонародженого (у тому числі лабораторно-інструментальні обстеження, консультації лікарів інших спеціальностей у разі потреби);
📌 медичну допомогу при фізіологічних пологах, що надається черговою акушерською бригадою;
📌 медичну допомогу при ускладнених пологах та кесаревому розтині;
📌 зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, зокрема епідуральну анестезію
📌 стабілізацію стану дитини після народження;Реклама:
📌 вакцинацію новонародженого згідно з Календарем профілактичних щеплень;
📌 лікарські засоби з Нацпереліку та витратні матеріали, а також ті лікарські засоби, що закуповуються МОЗ в централізованому порядку;
📌 харчування під час перебування у стаціонарі.
|Фото: IgorTishenko/Depositphotos
Щоб отримати допомогу при пологах, пацієнтці потрібно приїхати до обраного акушерського стаціонару, або викликати "швидку", яка її туди доставить.
Пологи з черговою акушерською бригадою є безоплатними. Якщо ж пацієнтка хоче народжувати у конкретного лікаря, за дану послугу закладом може встановлюватись додаткова офіційна оплата згідно з тарифами, визначеними в закладі.
Медична допомога при пологах залишиться пріоритетним напрямком в Програмі медичних гарантій у 2021 році.
В наступному році НСЗУ пропонує збільшити тариф на надання такої допомоги в 3 рази - до 24 тис грн.
ас також може зацікавити:
Які паліативні послуги будуть в Україні безоплатними. Пояснює НСЗУ
Скільки держава платитиме за пологи, інсульти та інфаркти у реформі лікарень: назвали перші цифри
Які послуги для пацієнтів з інфарктом чи інсультом – безкоштовні. Пояснення НСЗУ
Які послуги в стаціонарах безкоштовні для пацієнтів? Пояснюють в Нацслужбі здоров’я
Як безкоштовно отримати ліки – роз’яснення НСЗУ
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.