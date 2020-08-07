Які послуги при пологах мають бути безоплатними. Пояснює Нацслужба здоров'я

396 медзакладів на надання медичної допомоги при пологах уклали контракти з Національною службою здоров'я України.

70 з них – спеціалізовані пологові будинки та перинатальні центри, повідомили в НСЗУ.

Майже 61 000 пацієнток отримали допомогу при пологах в цих медзакладах у квітні-червні. А НСЗУ виплатила цим закладам 500 млн грн за надання допомоги пацієнткам.

В рамках Програми медичних гарантій пацієнт отримує безоплатно такі послуги при пологах:

📌 моніторинг стану вагітної, породіллі та новонародженого (у тому числі лабораторно-інструментальні обстеження, консультації лікарів інших спеціальностей у разі потреби); 📌 медичну допомогу при фізіологічних пологах, що надається черговою акушерською бригадою; 📌 медичну допомогу при ускладнених пологах та кесаревому розтині; 📌 зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, зокрема епідуральну анестезію 📌 стабілізацію стану дитини після народження; 📌 вакцинацію новонародженого згідно з Календарем профілактичних щеплень; 📌 лікарські засоби з Нацпереліку та витратні матеріали, а також ті лікарські засоби, що закуповуються МОЗ в централізованому порядку; 📌 харчування під час перебування у стаціонарі.

Фото: IgorTishenko/Depositphotos

Щоб отримати допомогу при пологах, пацієнтці потрібно приїхати до обраного акушерського стаціонару, або викликати "швидку", яка її туди доставить.

Пологи з черговою акушерською бригадою є безоплатними. Якщо ж пацієнтка хоче народжувати у конкретного лікаря, за дану послугу закладом може встановлюватись додаткова офіційна оплата згідно з тарифами, визначеними в закладі.

Медична допомога при пологах залишиться пріоритетним напрямком в Програмі медичних гарантій у 2021 році.

В наступному році НСЗУ пропонує збільшити тариф на надання такої допомоги в 3 рази - до 24 тис грн.

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