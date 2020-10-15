До 20 тисяч мертвих від COVID-19 в Україні до кінця року: прогнози фахівців погіршуються

До 20 тисяч людей можуть померти в Україні від COVID-19 до кінця 2020 року.
Це показують результати моделювання Київської школи економіки.
Відповідно до прогнозу КШЕ, Україні рухається до найгіршого сценарію пандемії.
З середини серпня країна відхилилася від жовтого сценарію, який передбачав 4,000 померлих станом на кінець року.
Станом на 15 жовтня, через COVID-19 вже померли 5 302 людини.
"За чотирма основними показниками оцінки ситуації з COVID-19, Україна — серед країн з найбільш складним становищем. Україна на сьомому місці за кількістю нових випадків захворювання на COVID-19. За показником смертності — четверта.
По тестуванню та виявленню хворих на COVID-19 Україна — на останньому місці в Європі. Схожа ситуація у Чехії, де влада велла жорсткий карантин: закриті школи та дитсадки, заборонені масові заходи", — каже Павло Ковтонюк, керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки.
|Інфорграфіка Київської школи економіки
Також результати моделювання показали, що вже з листопада в Україні можуть виявляти до 10 000 нових випадків COVID-19 щодня.
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