Ляшко розповів, при якій умові в Україні знову введуть жорсткий карантин

Нині недоцільно запроваджувати жорсткі карантинні обмежувальні заходи.

Таке переконання в інтерв’ю "Українській правді. Життя" озвучив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Однак при цьому, він уточнив, що у разі повної заповненості хворими на COVID-19 всіх ліжко-місць, які підготовані для госпіталізації таких хворих у лікарнях, Україна вимушена буде знову ввести жорсткий карантин.

Коментуючи дані про те, що медична система може забезпечити 50 тисяч ліжко-місць для хворих на COVID-19, Ляшко уточнив, що таку кількість підготованих місць вдалося забезпечити завдяки попередньому карантину.

"Карантин спрацював 100%. Система підготовлена, спалаху не було, летальності не було і ми готові зараз далі працювати в умовах збільшеної кількості випадків захворювання, не впливаючи суттєво на економіку в рамках адаптивного карантину", – переконує заступник міністра охорони здоров'я.

Ляшко розповів, при якій умові в Україні знову введуть жорсткий карантин

Головний державний санітарний лікар також уточнив, що зараз МОЗ прораховує, яка кількість хворих на день, протягом 1-2 тижнів, призведе до стовідсоткового заповнення ліжок.

"Наприклад, якщо говорити про якусь цифру Х. Два тижні – це інкубаційний період, в середньому.

Тоді, я, як санітарний лікар, буду говорити: дивіться, ми вийшли на цю цифру, у нас залишилося 2 тижні, й у нас іншого виходу нема, окрім як іти за прикладом Ізраїлю, Мадриду, Парижу і запроваджувати жорсткі карантинні обмежувальні заходи.

Тут уже не можна буде знайти баланс між економікою і порятунком життя", – каже Віктор Ляшко.

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