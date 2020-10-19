Від 50% до 100%: заповненість лікарень хворими з COVID-19 по областях України

Найгірша ситуація із заповненістю ліжок для хворих на COVID-19 в Луганській області. Там деякі лікарні заповнені на 100%.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Коронавірус в регіонах".

В Одеській та Сумській областях заповненість ліжок сягає 90% та 88,2% відповідно.

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Поруч - Донецька (81,8%) та Хмельницька (75,4%) області.

В середньому заповненість ліжок по Україні наразі складає 65,7%, йдеться в повідомленні.

Останнім часом в соціальних мережах великої популярності набрали фотографії та відео, де в київських лікарнях хворі лежать на коридорах, а в приймальних відділеннях – черга карет "швидкої".

"Українська правда. Життя" обзвонила з десяток лікарень столиці з проханням розповісти про ситуацію, але очільники медзакладів відмовляються говорити без дозволу Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації."

Щоб таки отримати інформацію, ми звернулися до департаменту та поспілкувалися із заступницею директора Галиною Зборомирською.

Вона стверджує, що в київських лікарнях немає такого, щоб люди лежали в коридорах.

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"Не буває такого дня, щоби не було виписки пацієнтів. Наприклад, за вчора, четвер, 16 жовтня, було виписано 189 пацієнтів, а госпіталізовано 200.

Тобто практично, скільки виписано, стільки і приймається. Може бути черга машин, тому що госпіталізуються не лише з COVID-19, але і інші пацієнти, а кількість бригад не збільшується. Тому можуть бути деякі затримки", - розповіла Зборомирська.

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