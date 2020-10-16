"Пацієнтів з COVID-19 в коридорах київських лікарень немає": у КМДА розповіли про перспективи госпіталізації

Майже 160 тисяч людей в Україні інфіковані коронавірусною хворобою. Тільки за 15 жовтня захворіло 5992 особи.

Вже майже в кожного українця серед знайомих чи родичів є ті, хто хворіє, вилікувався чи, на жаль, помер від COVID-19.

Люди бачать пандемію ближче – відвідують хворих в лікарнях і фіксують ситуацію на камери з середини.

Останнім часом в соціальних мережах великої популярності набрали фотографії та відео, де в київських лікарнях хворі лежать на коридорах, а в приймальних відділеннях – черга карет "швидкої".

Фото Александр Кондратенко/Facebook

"Українська правда. Життя" обзвонила з десяток лікарень столиці, з проханням розповісти про ситуацію, але очільники медзакладів відмовляються говорити без дозволу Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації.

Щоб таки отримати інформацію ми звернулися до департаменту та поспілкувалися із заступницею директора Галиною Зборомирською.

Розпитали, чи є привід для паніки, чи далеко нам до колапсу та чи вистачить столиці медичного персоналу. Читайте пряму мову, й робіть висновки самі.

Галина Зборомирська, заступниця директора Департаменту охорони здоров'я КМДА

– Скільки у Києві лікарень, які закриваються для звичного обслуговування і відкриваються лише для хворих COVID-19?

– На сьогодні у нас надають допомогу для пацієнтів з коронавірусною інфекцією 19 закладів.

Ми плануємо відкрити ще 3 лікарні, це додасть ліжок 400 (загальна кількість ліжко-місць 2730, станом на 13 жовтня – ред.).

Серед 19 лікарень повністю закриті для пацієнтів з коронавірусною інфекцією три.

Олександрівська клінічна лікарня, практично вся, там тільки один корпус надає послуги для пацієнтів з інсультами, інфарктами, кардіохірургічними проблемами.

4 лікарня закрита повністю під COVID-19.

8 лікарня закрита повністю.

Інші лікарні працюють як з ковідними пацієнтами, так із пацієнтами, які потребують ургентної госпіталізації.

– У 12 лікарні нам сказали, що їх теж скоро закриють під тільки COVID-19, оскільки там єдина вентиляційна система. А в інших як?

– Так, у всіх, які приймають пацієнтів з коронавірусною інфекцією та інших розділена вентиляція. 12 дійсно планується для пацієнтів лише з COVID-19.

– Що робитимуть з тими пацієнтами, які там лікувалися?

– Наприклад, з 12 лікарні вони або виписані, або переводяться в інші заклади.

– Яка заповненість лікарень? За нашими даними, у 6-й вже немає місць.

– Заповненість складає 70%. Справа в тому, що цей процес динамічний. Щодня виписуються пацієнти і щодня поступають.

– На відео з київських лікарень пацієнти лежать у коридорах. Ви хочете сказати, що такого немає?

– Такого, щоби в коридорах такого немає.

Не буває такого дня, щоби не було виписки пацієнтів. Наприклад, за вчора, четвер, 16 жовтня, було виписано 189 пацієнтів, а госпіталізовано 200.

Тобто практично, скільки виписано, стільки і приймається.

– Але я ж бачила ці черги зі швидких, коридори з пацієнтами. Це що неправда?

– Звичайно, може бути черга машин, тому що госпіталізуються не лише з COVID-19, але і інші пацієнти, а кількість бригад не збільшується. Тому можуть бути деякі затримки.

Статистика по Києву показує, що кількість хворих щодня збільшується. 400 інфікованих щодня, а іноді і більше півтисячі, тому звичайно, збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів.

– Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Українській правді. Життя" анонсував, що у столиці хворих на коронавірусну хворобу прийматимуть також лікарні Національної академії наук та "Укрзалізниці".

Вони вже приймають?

– Ці лікарні не підпорядковані Департаменту охорони здоров'я міста Києва. Тому, департамент не може впливати на цей процес.

Ми звернулися до Міністерства охорони здоровя, з тим щоби залучити і ці лікарні.

На території Києва знаходяться профільні медзаклади, з загальною кількістю ліжок 11 тисяч, які не підпорядковані міській адміністрації.

Було створено робочу групу, яка опрацьовувала можливість залучення цих закладів до надання медичної допомоги. На сьогодні ми чекаємо рішення.

– Якщо це рішення буде позитивним, то в Києва з'явиться 11 тисяч ліжок додаткових?

– Не знаю, чи всі 11 тисяч. Навряд чи, це будуть всі ліжко-місця. Тому що частина ліжкового фонду мусить залишатися для надання високоспеціалізованої медичної допомоги, але частина цих ліжок може бути перепрофільована.

– 15 жовтня міський голова Києва Віталій Кличко сказав, що в Києві звільнилося 7 тисяч медиків. Ви це підтверджуєте, правильно?

– Так, мер озвучує оперативну і правдиву інформацію.

Серед 7 тисяч звільнених осіб – 10%, наприклад, люди пенсійного віку і звільнилися вони не тільки тому, що не хочуть приймати участь у боротьбі з цією інфекцією, але і по іншим причинам.

– Тобто люди йдуть не через коронавірус?

– Ні, причини абсолютно різні.

– Добре, а скільки ми ще можемо втратити особового складу в лікарнях?

– Я сподіваюся, що більше ніхто не піде. Місто робить все для того, щоби медики щодня поверталися на свою роботу.

Медики під Олександрівською лікарнею Києва. Фото Ельдара Сарахмана/УП

– Лікарні, які ви перепрофілюєте для прийому пацієнтів з COVID-19, це ж не інфекційні, а для лікування цієї хвороби потрібен підведений кисень та апарати штучної вентиляції легень.

– Станом на зараз Київ має 450 апаратів штучної вентиляції легень, а підключено до них 25 пацієнтів. Лікарні повністю забезпечені.

600 пацієнтів потребують кисневої підтримки.

150 пацієнтів перебувають на ліжках інтенсивної терапії (реанімації).

– Лікарні, які зі звичайних перетворюються на інфекційні, отримають кисень та ШВЛи?

– Їм не треба нічого передавати. Вони забезпечені. Ми почали цю роботу ще з березня.

Від початку пандемії ми забезпечуємо лікарні киснем і всім необхідним.

– В міністерстві вже обмовилися, що у великих містах будуть розпочинати підготовку до створення госпіталів ангарного типу. Київ вже щось робить в цьому напрямку?

– Департамент охорони здоров'я на цей момент не отримував такого доручення, щоби розглядати це питання.

– Тобто на цей момент навіть не опрацьовується теоретична частина цього питанню?

– Ні, на сьогодні ні. Триває робота на інших напрямках.

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