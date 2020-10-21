Чому Україна не зможе розробити власну вакцину від COVID-19. Пояснення українського науковця

Дарія Поперечна УП.Життя
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21 жовтня 2020

Україна не зможе розробити власної вакцини проти коронавірусної інфекції, оскільки немає лабораторій з необхідним рівнем безпеки для роботи з вірусами. 

Про це розповів український науковець, біофізик Семен Єсилевський у Medium.

Нагадаємо, що напередодні в Україні представили результати доклінічної фази досліджень української вакцини проти COVID-19.

Зокрема під час наради з президентом України Володимиром Зеленським науковці представили першого українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби.

 Фото Esbenklinker/Depositphotos

Науковець проаналізував методи, які вчені застосовували під час доклінічних досліджень. 

"Фірма Фаворова (один із розробників, Михайло Фаворов –ред.) розробляє генноінженерними методами нуклеокапсидний білок вірусу SARS-CoV2. 

Тобто вони беруть ген цього білка і вставляють його в бактерію, яка синтезує їм цей білок. 

Мати справу з самим вірусом для цього не потрібно,  це можна робити в зазвичайні лабораторії без суворих вимог до безпеки.

Далі вони вводили цей білок тваринам і спостерігали на нього імунну відповідь", – пояснює біофізик. 

Проте Єсилевський зазначає, що  в Україні немає технічних можливостей для подальшої роботи над дослідженнями. 

"Як говорить Фаворов, для подальших експериментів з живим вірусом вони домовляються з Туреччиною, де є лабораторії 4-го класу біозахисту.

В Україні таких лабораторій немає і так скоро не буде навіть при бажанні. Працювати з вірусом в Україні ніде", – зазначив Семен Єсилевський.

За його словами, якщо подальші дослідження будуть проводитися в Туреччині, то при успішному результаті – це буде турецька вакцина. 

"Навіть якщо раптом ця розробка дійде до стадії вакцини, що малоймовірно, то це буде турецька вакцина за участю української дочки міжнародної приватної фармкомпанії", – пояснює науковець. 

Нагадаємо, що раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповідав про те, що в Україні є дві лабораторії, які працюють над створенням української вакцини проти коронавірусної інфекції

При цьому Семен Єсилевський зазначив, що методи роботи цілком розумні і нічому не суперечать, проте він не вважає їх оригінальними.

"У світі зараз в розробці сотні варіантів вакцини. Я впевнений, що хтось вже давно пробує в тому числі і нуклеокапсідний білок в якості антигену", – зазначив Єсилевський. 

Натомість раніше у Офісі президента зазначали, що  "кандидат оригінальної української вакцини створюється на основі унікального підходу".

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