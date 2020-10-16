Дві лабораторії отримали близько 1 млн грн на розробку української вакцини проти COVID-19

В Україні є дві лабораторії, які працюють над створенням української вакцини проти коронавірусної інфекції.

Вони знаходяться у Львові та Харкові.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у ефірі програми "Народ проти" на каналі "Україна24".

За його словами, заклади отримали більше 1 млн гривень на реалізацію дослідницьких робіт.

Михайло Радуцький

"Лабораторії, які зараз займаються вакцинами знаходяться в Харкові та Львові.

На сьогодні цим лабораторіям вже виділені кошти на дослідницькі роботи винаходу української вакцини.

Ці гроші уже пішли. Мені здається, більше одного мільйона пішло у Львів і якась сума – в Харків", – розповів Радуцький.

Раніше кардіохірург Борис Тодуров заявив, що в Україну масово завозять російську вакцину від коронавірусу.

У Міністерстві охорони здоров'я таку інформацію спростувати та запевнили, що не займаються поставками російських вакцин.

Натомість головний санітарний лікар повідомив, що Україна чекає на транш в рамках міжнародної ініціативи COVAX, який забезпечить вакцину від коронавірусу для 20% населення безкоштовно або за зниженою ціною.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповідав, що попередньо Україна може розраховувати на 8 млн безкоштовних доз вакцини від COVID-19.

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