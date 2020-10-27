До мільйона на місяць: Степанов розповів про плани щодо тестування на COVID-19

На середину листопада в Україні мають проводити до 50 тис ПЛР-тестів на COVID-19 за добу.

До кінця року – до 75 тис на добу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 27 жовтня.

"На початку пандемії ми робили тільки 200 тестів на добу. На сьогодні ми вже дійшли майже до 40 тис тестувань. На середину листопада ми повинні вийти на 50 тис. Далі – до 75 тис тестувань до кінця року", – розповів міністр.

Степанов зазначив, що максимум, якого хочуть досягнути у МОЗ – до мільйона тестувань на місяць.

Проте якщо мільйон тестувань на місяць поділити на 30 днів, ми отримаємо трохи більше 33 тисяч тестів на добу.

А якщо вірити даним МОЗ, цю позначку Україна вже перетнула.

Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

Збільшити кількість тестувань на COVID-19 у міністерстві хочуть за допомогою інших видів тестування.

"Зараз в нас вже закінчуютсья вже відповідні випробування наших українських тест-систем на визначення антигену методом ІФА.

Цей метод теж може бути застосований в наших лабораторіях, а лабораторій, які можуть тестувати методом ІФА в нашій країні набагато більше. Другий метод – це експрес-метод визначення на антиген.

Ці тести тільки з’явилися в світі. Ми зараз обрахували, провели перемовини з компаніями-постачальниками, яку кількість тестів вони зможуть поставити в Україну, і зараз погоджуємо постанову Кабміну щодо виділення додаткових коштів на закупівлю тест-систем.

В наших планах довести кількість тестувань такими експрес-методами до мільйона тестувань на місяць", – розповів Степанов.

Нагадаємо, що нещодавно на засіданні уряду було прийняте рішення про виділення коштів з державного бюджету на проведення тестування у приватних закладах.

Раніше Степанов розповідав, що таке рішення може вплинути на збільшення кількості досліджень, а також розвантажити державні лабораторії.

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