До мільйона на місяць: Степанов розповів про плани щодо тестування на COVID-19

На середину листопада в Україні мають проводити до 50 тис ПЛР-тестів на COVID-19 за добу.

До кінця року – до 75 тис на добу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 27 жовтня.

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"На початку пандемії ми робили тільки 200 тестів на добу. На сьогодні ми вже дійшли майже до 40 тис тестувань. На середину листопада ми повинні вийти на 50 тис. Далі – до 75 тис тестувань до кінця року", – розповів міністр.

Степанов зазначив, що максимум, що за допомогою експрес-тестів додатково здійснюватимуть ще до 1 млн досліджень на місяць.

Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

"Зараз в нас вже закінчуютсья вже відповідні випробування наших українських тест-систем на визначення антигену методом ІФА.

Цей метод теж може бути застосований в наших лабораторіях, а лабораторій, які можуть тестувати методом ІФА в нашій країні набагато більше. Другий метод – це експрес-метод визначення на антиген.

Ці тести тільки з’явилися в світі. Ми зараз обрахували, провели перемовини з компаніями-постачальниками, яку кількість тестів вони зможуть поставити в Україну, і зараз погоджуємо постанову Кабміну щодо виділення додаткових коштів на закупівлю тест-систем.

В наших планах довести кількість тестувань такими експрес-методами до мільйона тестувань на місяць", – розповів Степанов.

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Нагадаємо, що нещодавно на засіданні уряду було прийняте рішення про виділення коштів з державного бюджету на проведення тестування у приватних закладах.

Раніше Степанов розповідав, що таке рішення може вплинути на збільшення кількості досліджень, а також розвантажити державні лабораторії.

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