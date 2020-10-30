Сімейним лікарям підвищать оплату за декларації з пацієнтами – рішення уряду

Відтепер за одну підписану декларацію з пацієнтом сімейний лікар буде отримувати на 51 гривень більше.

Відповідні зміни були прийняті на засіданні уряду 29 жовтня.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, 30 жовтня.

"Ми вчора збільшили капітаційну ставку для сімейних лікарів.

Це ставка, яку сплачує держава сімейному лікарю, за укладену декларацію між пацієнтом та лікарем.

Раніше вона становила 600 грн 48 коп, а зараз буде складати – 651 грн 60 коп.

Якщо сімейний лікар має, наприклад, 1800 декларацій, укладених з пацієнтами, то буде отримувати додатково 7650 гривень", – розповів очільник міністерства.

Фото AntonMatyukha/Depositphotos

Міністр також зазначив, що зараз у сімейних лікарів дуже велике навантаження, через зростання хворих на COVID-19.

"Для нас дуже важлива їх зібрана робота, і щоб вони витримали це навантаження.

Зокрема, ми вживаємо, що потрібно підвищувати плату за їхню роботу", – додав Степанов.

Нагадаємо, що раніше у МОЗ уже анонсували підвищення тарифів для сімейних лікарів за первинну медичну допомогу.

За словами Степанова, з наступного року сімейний лікар отримуватиме 710 гривень за пацієнта.

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