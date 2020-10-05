Хворий з підозрою на COVID-19 не має сам йти у приватну лабораторію – МОЗ

Сімейний лікар повинен направляти до осіб, у яких підозрюють коронавірусну хворобу мобільну бригаду, а не "відправляти у подорож лабораторіями".

Якщо це не так варто офіційно скаржитися в Міністерство охорони здоров'я.

Про це на брифінгу у понеділок 5 жовтня нагадав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Алгоритм дій, якщо простежуються симптоми COVID-19:

1. Звернутися до сімейного лікаря, з яким укладений договір.

2. Визначення клінічної картини, чи співпадає з підозрою на COVID-19.

3. Сімейний лікар надсилає до вас мобільну бригаду, яка робить тест.

"Сімейний лікар не повинен відправляти вас у подорож по лабораторіях, але відправити до вас мобільну бригаду, – наголосив міністр.

У нас в країні спеціально створено мобільні бригади, які в повному обсязі фінансуються Національною службою здоров'я і з ними укладено відповідні договори.

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Вони мають достатньо відповідних навичок і тестів, щоби провести ці аналізи якісно".

Хворий з підозрою на COVID-19 має лишатися вдома, а не сам йти у приватну лабораторію.

Фото DmitriyDemidovich/Depositphotos

4. За результатами тестування сімейний лікар визначає систему лікування.

5. Якщо легкі симптоми – залишаєтесь вдома, якщо ні – тоді сімейний лікар приймає рішення про госпіталізацію.

6. У випадку підвищення температури і утруднення дихання – телефонуєте 103 і швидка відправляє вас у лікарню, яка приймає хворих з коронавірусом.

"Якщо десь щось не діє, або вам пропонують інший алгоритм, – відправляють вас здавати тести в приватну лабораторію, телефонуйте в такому випадку на:

гарячі лінії департаменту охорони здоров'я або органи місцевого самоврядування.

гаряча лінія Міністерства охорони здоров'я

Щоби ми передавали інформацію в підрозділи, чи в Національну службу здоров'я для реагування, тому що в нас є чітко окреслений алгоритм", – підкреслив міністр охорони здоров'я.

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