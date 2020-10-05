Хворий з підозрою на COVID-19 не має сам йти у приватну лабораторію – МОЗ

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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5 жовтня 2020

Сімейний лікар повинен направляти до осіб, у яких підозрюють коронавірусну хворобу мобільну бригаду, а не "відправляти у подорож лабораторіями". 

Якщо це не так варто офіційно скаржитися в Міністерство охорони здоров'я. 

Про це на брифінгу у понеділок 5 жовтня нагадав міністр охорони здоров'я Максим Степанов

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1. Звернутися до сімейного лікаря, з яким укладений договір. 

2. Визначення клінічної картини, чи співпадає з підозрою на COVID-19.

3. Сімейний лікар надсилає до вас мобільну бригаду, яка робить тест.

"Сімейний лікар не повинен відправляти вас у подорож по лабораторіях, але відправити до вас мобільну бригаду, наголосив міністр. 

У нас в країні спеціально створено мобільні бригади, які в повному обсязі фінансуються Національною службою здоров'я і з ними укладено відповідні договори. 

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Вони мають достатньо відповідних навичок і тестів, щоби провести ці аналізи якісно". 

Хворий з підозрою на COVID-19 має лишатися вдома, а не сам йти у приватну лабораторію.
Фото DmitriyDemidovich/Depositphotos

4. За результатами тестування сімейний лікар визначає систему лікування.

5. Якщо легкі симптоми залишаєтесь вдома, якщо ні тоді сімейний лікар приймає рішення про госпіталізацію.

6. У випадку підвищення температури і утруднення дихання телефонуєте 103 і швидка відправляє вас у лікарню, яка приймає хворих з коронавірусом. 

"Якщо десь щось не діє, або вам пропонують інший алгоритм, відправляють вас здавати тести в приватну лабораторію, телефонуйте в такому випадку на: 

  • гарячі лінії департаменту охорони здоров'я або органи місцевого самоврядування.
  • гаряча лінія Міністерства охорони здоров'я

Щоби ми передавали інформацію в підрозділи, чи в Національну службу здоров'я для реагування, тому що в нас є чітко окреслений алгоритм", підкреслив міністр охорони здоров'я. 

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